Чтобы дома всегда было что-то к чаю – приготовьте простое домашнее печенье. Это будет значительно проще любых тортов и не менее вкусно. На основе сливочного масла можно приготовить хрустящее тесто, а внутрь положите ореховую начинку.

Идея приготовления домашнего орехового печенья к чаю опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Выпекается максимум 25 минут.

Ингредиенты для теста:

мягкое сливочное масло – 120 г

желток – 2 шт.

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мука – 230 г

вода – 3-4 ст.л.

сахар – 40 г

соль – 0,5 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

грецкие орехи (предварительно немного обжарить на сухой сковороде) – 220 г

сахар – 100 г

белок – 2 шт.

Способ приготовления:

1. В миске соединить муку, соль, сахар, разрыхлитель.

2. Положить мягкое масло и хорошо растереть смесь руками.

3. Туда же положить 2 желтка, воду.

4. Отлично перемешать и собрать тесто в шар.

5. Готовое тесто положить в пищевую пленку и в холодильник на 30 минут.

6. В это время предварительно обжаренные орехи взбить в блендере, соединить с сахаром и двумя белками.

7. Хорошо все перемешать.

8. Достать тесто из холодильника, раскатать, вырезать форму прямоугольника.

9. Разровнять и выложить в середину ореховую смесь, загнуть оба края в центр.

10. Затем нарезать на порционное печенье и швом вниз выложить пергамент.

11. Сверху печенье посыпать измельченным грехом.

12. Можно раскатать более извлеченный и узкий пласт теста и собрать небольшое по размеру печенье в количестве 25 шт.

13. Выпекать 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке и сверху посыпать сахарной пудрой.

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