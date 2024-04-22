Элементарное ореховое печенье из хрустящего теста: хватит на всю семью
Чтобы дома всегда было что-то к чаю – приготовьте простое домашнее печенье. Это будет значительно проще любых тортов и не менее вкусно. На основе сливочного масла можно приготовить хрустящее тесто, а внутрь положите ореховую начинку.
Идея приготовления домашнего орехового печенья к чаю опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Выпекается максимум 25 минут.
Ингредиенты для теста:
- мягкое сливочное масло – 120 г
- желток – 2 шт.
- мука – 230 г
- вода – 3-4 ст.л.
- сахар – 40 г
- соль – 0,5 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- грецкие орехи (предварительно немного обжарить на сухой сковороде) – 220 г
- сахар – 100 г
- белок – 2 шт.
Способ приготовления:
1. В миске соединить муку, соль, сахар, разрыхлитель.
2. Положить мягкое масло и хорошо растереть смесь руками.
3. Туда же положить 2 желтка, воду.
4. Отлично перемешать и собрать тесто в шар.
5. Готовое тесто положить в пищевую пленку и в холодильник на 30 минут.
6. В это время предварительно обжаренные орехи взбить в блендере, соединить с сахаром и двумя белками.
7. Хорошо все перемешать.
8. Достать тесто из холодильника, раскатать, вырезать форму прямоугольника.
9. Разровнять и выложить в середину ореховую смесь, загнуть оба края в центр.
10. Затем нарезать на порционное печенье и швом вниз выложить пергамент.
11. Сверху печенье посыпать измельченным грехом.
12. Можно раскатать более извлеченный и узкий пласт теста и собрать небольшое по размеру печенье в количестве 25 шт.
13. Выпекать 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке и сверху посыпать сахарной пудрой.
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