Шоколадное печенье без выпечки: как приготовить простой десерт к чаю

Печенье не всегда нужно выпекать. Такой десерт можно сделать быстро без применения плиты. К тому же, блюдо получится диетическим и полезным, если выбрать правильные ингредиенты. Печенье будет легким и нежным, а приготовление не займет много времени.

Простой идеей печенья без выпечки поделилась диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

черный шоколад – 100 г

овсяные хлопья – 100 г

молоко – 130 мл

апельсиновая цедра (по желанию) – 1/2 ч. л.

клюква или другие ягоды

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Способ приготовления:

Емкость с молоком поставить на плиту, положить в нее кусочки шоколада и нагреть на небольшом огне, пока шоколад не растопится. Постоянно помешивать, не кипятить. Когда масса станет однородной снять с плиты, добавить хлопья, цедру и хорошо перемешать. Консистенция должна быть густой, но не сухой. При необходимости добавить еще немного молока. Плоскую тарелку застелить бумагой для выпекания. Выложить на него столовой ложкой шоколадные хлопья и сформировать печенье. В центр каждого положить клюкву. Поставить в холодильник на 30 мин. В качестве начинки можно добавить еще что-нибудь, например, орехи для лучшего вкуса.

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