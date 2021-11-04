Шоколадное печенье без выпечки: как приготовить простой десерт к чаю

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,5 т.
Шоколадное печенье без выпечки: как приготовить простой десерт к чаю

Печенье не всегда нужно выпекать. Такой десерт можно сделать быстро без применения плиты. К тому же, блюдо получится диетическим и полезным, если выбрать правильные ингредиенты. Печенье будет легким и нежным, а приготовление не займет много времени.

Простой идеей печенья без выпечки поделилась диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Шоколадное печенье без выпечки

Ингредиенты:

  • черный шоколад – 100 г

  • овсяные хлопья – 100 г

  • молоко – 130 мл

  • апельсиновая цедра (по желанию) – 1/2 ч. л.

  • клюква или другие ягоды

Видео дня
Шоколад может быть опасен

Способ приготовления:

  1. Емкость с молоком поставить на плиту, положить в нее кусочки шоколада и нагреть на небольшом огне, пока шоколад не растопится. Постоянно помешивать, не кипятить.

  2. Когда масса станет однородной снять с плиты, добавить хлопья, цедру и хорошо перемешать. Консистенция должна быть густой, но не сухой. При необходимости добавить еще немного молока.

  3. Плоскую тарелку застелить бумагой для выпекания.

  4. Выложить на него столовой ложкой шоколадные хлопья и сформировать печенье.

  5. В центр каждого положить клюкву.

  6. Поставить в холодильник на 30 мин.

  7. В качестве начинки можно добавить еще что-нибудь, например, орехи для лучшего вкуса.

Печенье с шоколадом

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты