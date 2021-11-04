Шоколадное печенье без выпечки: как приготовить простой десерт к чаю
Печенье не всегда нужно выпекать. Такой десерт можно сделать быстро без применения плиты. К тому же, блюдо получится диетическим и полезным, если выбрать правильные ингредиенты. Печенье будет легким и нежным, а приготовление не займет много времени.
Простой идеей печенья без выпечки поделилась диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
черный шоколад – 100 г
овсяные хлопья – 100 г
молоко – 130 мл
апельсиновая цедра (по желанию) – 1/2 ч. л.
клюква или другие ягоды
Способ приготовления:
Емкость с молоком поставить на плиту, положить в нее кусочки шоколада и нагреть на небольшом огне, пока шоколад не растопится. Постоянно помешивать, не кипятить.
Когда масса станет однородной снять с плиты, добавить хлопья, цедру и хорошо перемешать. Консистенция должна быть густой, но не сухой. При необходимости добавить еще немного молока.
Плоскую тарелку застелить бумагой для выпекания.
Выложить на него столовой ложкой шоколадные хлопья и сформировать печенье.
В центр каждого положить клюкву.
Поставить в холодильник на 30 мин.
В качестве начинки можно добавить еще что-нибудь, например, орехи для лучшего вкуса.
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