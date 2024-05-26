Элементарное сырное хачапури в духовке: на чем приготовить жидкое тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
Элементарное сырное хачапури в духовке: на чем приготовить жидкое тесто

Для такого хачапури даже не придется раскатывать тесто. Выпечка максимально элементарна. Масса для выпечки готовится на основе греческого йогурта, получается очень рыхлой.

Простым вариантом приготовления хачапури в духовке поделилась фудблогерка Валерия с ником valerikiry в Instagram. Сыр подойдет любой.

Элементарное сырное хачапури в духовке: на чем приготовить жидкое тесто

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сыр – 150 г
  • греческий йогурт – 4 ст.л.
  • мука – 4 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
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  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • сушеный чеснок, травы по желанию

Способ приготовления:

Элементарное сырное хачапури в духовке: на чем приготовить жидкое тесто

1. Соединить яйца, греческий йогурт, соль, специи, сыр.

2. Отлично перемешать.

Элементарное сырное хачапури в духовке: на чем приготовить жидкое тесто

3. Добавить муку, разрыхлитель.

Элементарное сырное хачапури в духовке: на чем приготовить жидкое тесто

4. Снова перемешать.

Элементарное сырное хачапури в духовке: на чем приготовить жидкое тесто

5. Выпекать в разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

Элементарное сырное хачапури в духовке: на чем приготовить жидкое тесто

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