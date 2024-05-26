Для такого хачапури даже не придется раскатывать тесто. Выпечка максимально элементарна. Масса для выпечки готовится на основе греческого йогурта, получается очень рыхлой.

Простым вариантом приготовления хачапури в духовке поделилась фудблогерка Валерия с ником valerikiry в Instagram. Сыр подойдет любой.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сыр – 150 г

греческий йогурт – 4 ст.л.

мука – 4 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

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разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сушеный чеснок, травы по желанию

Способ приготовления:

1. Соединить яйца, греческий йогурт, соль, специи, сыр.

2. Отлично перемешать.

3. Добавить муку, разрыхлитель.

4. Снова перемешать.

5. Выпекать в разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

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