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Элементарное сырное хачапури в духовке: на чем приготовить жидкое тесто
Для такого хачапури даже не придется раскатывать тесто. Выпечка максимально элементарна. Масса для выпечки готовится на основе греческого йогурта, получается очень рыхлой.
Простым вариантом приготовления хачапури в духовке поделилась фудблогерка Валерия с ником valerikiry в Instagram. Сыр подойдет любой.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сыр – 150 г
- греческий йогурт – 4 ст.л.
- мука – 4 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сушеный чеснок, травы по желанию
Способ приготовления:
1. Соединить яйца, греческий йогурт, соль, специи, сыр.
2. Отлично перемешать.
3. Добавить муку, разрыхлитель.
4. Снова перемешать.
5. Выпекать в разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов.
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