Элементарные пирожки с осенними овощами: фудблогеры поделились идеями
Именно в осенний период стоит готовить выпечку, ведь есть большое разнообразие овощей для начинок на любой вкус. Хорошим вариантом будут пирожки, ведь сделать их не сложно и сразу можно накормить большую семью, взять с собой на перекус.
Редакция FoodOboz делится элементарными идеями приготовления пирожков с начинками из сезонных осенних овощей от украинских фудблогерив.
Пирожки с капустой от yum_yum_bysolomijka. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты для теста
кефир – 1 стакан
масло – 3 ст. л.
пачка сухих дрожжей
разрыхлитель – 1 ложка
соль – 1 ч. л.
сахар – 1 ч.л
мука – 3 стакана
Ингредиенты для начинки
нашинкованной капусты – 400 г
морковь – 1 шт
лук – 2 шт
соль, перец, розмарин.
Способ приготовления:
Кефир смешать с маслом, сахаром, солью, подогреть.
Добавить муку смешанную с дрожжами и разрыхлителем, размешать и злишиты на 30 минут, накрыв полотенцем.
На сковородке поджарить лук, морковь.
Добавить капусту, соль, перец, розмарин.
Протушить до мягкости капусты 20 минут.
Измельчить блендером (не погружным)
Когда тесто поднимется в 2-3 раза, слепить пирожки.
Сверху смазать яйцом, выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов.
Пирожки с тыквой (не сладкие) от smak_zdorovya. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты для начинки
тыква маленькая – 1 шт.
перец молотый – 1 ч.л.
сахар – по вкусу
соль – по вкусу
масло – 2 ч.л.
Ингредиенты для теста
тыква – 250 г
молоко – 1 стакан
масло – 50 г
яйца – 1 шт.
сахар – 2 ст.л.
соль – 1 ч.л.
дрожжи сухие – 10 г
мука – 500 г
Способ приготовления начинки
Тыкву почистить и натереть на мелкой терке.
Переложить в миску, добавить масло, перец и соль.
Все перемешать.
Способ приготовления теста
Тыкву очистить от кожуры и семян.
Нарезать на небольшие кусочки и отварить.
Слить воду и перебить тыква блендером.
В большую миску добавить все ингредиенты кроме масла и хорошо перемешать.
Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут при комнатной температуре.
Добавить масло.
Хорошо вымешать тесто и оставить на час при комнатной температуре.
Разделить на 15-20 частей.
Каждую часть немного обкатать в муке.
Раскатать один кусочек, выложить начинку и сверху посыпать половиной чайной ложки сахара.
Сначала пирожок защипиты как вареник, а затем сформировать из него шар.
Нитью перемотать шар так, чтобы образовалось 6-8 частей (должно быть похоже на тыкву)
Оставить готовы тыквочки на 10 минут.
Разогреть духовку до 180 градусов.
На противень застелить пергамент, смазать маслом.
Выложить пирожки на противень.
Налить в миску немного молока и смазать каждый пирожок.
Выпекать 35 мин.
Достаем из духовки и вынуть нитки.
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