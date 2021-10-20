Элементарные пирожки с осенними овощами: фудблогеры поделились идеями

Именно в осенний период стоит готовить выпечку, ведь есть большое разнообразие овощей для начинок на любой вкус. Хорошим вариантом будут пирожки, ведь сделать их не сложно и сразу можно накормить большую семью, взять с собой на перекус.

Редакция FoodOboz делится элементарными идеями приготовления пирожков с начинками из сезонных осенних овощей от украинских фудблогерив.

Пирожки с капустой от yum_yum_bysolomijka. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты для теста

кефир – 1 стакан

масло – 3 ст. л.

пачка сухих дрожжей

разрыхлитель – 1 ложка

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч.л

мука – 3 стакана

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Ингредиенты для начинки

нашинкованной капусты – 400 г

морковь – 1 шт

лук – 2 шт

соль, перец, розмарин.

Способ приготовления:

Кефир смешать с маслом, сахаром, солью, подогреть. Добавить муку смешанную с дрожжами и разрыхлителем, размешать и злишиты на 30 минут, накрыв полотенцем. На сковородке поджарить лук, морковь. Добавить капусту, соль, перец, розмарин. Протушить до мягкости капусты 20 минут. Измельчить блендером (не погружным) Когда тесто поднимется в 2-3 раза, слепить пирожки. Сверху смазать яйцом, выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов.

Пирожки с тыквой (не сладкие) от smak_zdorovya. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты для начинки

тыква маленькая – 1 шт.

перец молотый – 1 ч.л.

сахар – по вкусу

соль – по вкусу

масло – 2 ч.л.

Ингредиенты для теста

тыква – 250 г

молоко – 1 стакан

масло – 50 г

яйца – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

дрожжи сухие – 10 г

мука – 500 г

Способ приготовления начинки

Тыкву почистить и натереть на мелкой терке. Переложить в миску, добавить масло, перец и соль. Все перемешать.

Способ приготовления теста

Тыкву очистить от кожуры и семян. Нарезать на небольшие кусочки и отварить. Слить воду и перебить тыква блендером. В большую миску добавить все ингредиенты кроме масла и хорошо перемешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут при комнатной температуре. Добавить масло. Хорошо вымешать тесто и оставить на час при комнатной температуре. Разделить на 15-20 частей. Каждую часть немного обкатать в муке. Раскатать один кусочек, выложить начинку и сверху посыпать половиной чайной ложки сахара. Сначала пирожок защипиты как вареник, а затем сформировать из него шар. Нитью перемотать шар так, чтобы образовалось 6-8 частей (должно быть похоже на тыкву) Оставить готовы тыквочки на 10 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. На противень застелить пергамент, смазать маслом. Выложить пирожки на противень. Налить в миску немного молока и смазать каждый пирожок. Выпекать 35 мин. Достаем из духовки и вынуть нитки.

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