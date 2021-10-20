Элементарные пирожки с осенними овощами: фудблогеры поделились идеями

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Элементарные пирожки с осенними овощами: фудблогеры поделились идеями

Именно в осенний период стоит готовить выпечку, ведь есть большое разнообразие овощей для начинок на любой вкус. Хорошим вариантом будут пирожки, ведь сделать их не сложно и сразу можно накормить большую семью, взять с собой на перекус.

Редакция FoodOboz делится элементарными идеями приготовления пирожков с начинками из сезонных осенних овощей от украинских фудблогерив.

Пирожки с капустой от yum_yum_bysolomijka. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты для теста

  • кефир – 1 стакан

  • масло – 3 ст. л.

  • пачка сухих дрожжей

  • разрыхлитель – 1 ложка

  • соль – 1 ч. л.

  • сахар – 1 ч.л

  • мука – 3 стакана

Приготовление пирожков с капустой
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Ингредиенты для начинки

  • нашинкованной капусты – 400 г

  • морковь – 1 шт

  • лук – 2 шт

  • соль, перец, розмарин.

Способ приготовления:

  1. Кефир смешать с маслом, сахаром, солью, подогреть.

  2. Добавить муку смешанную с дрожжами и разрыхлителем, размешать и злишиты на 30 минут, накрыв полотенцем.

  3. На сковородке поджарить лук, морковь.

  4. Добавить капусту, соль, перец, розмарин.

  5. Протушить до мягкости капусты 20 минут.

  6. Измельчить блендером (не погружным)

  7. Когда тесто поднимется в 2-3 раза, слепить пирожки.

  8. Сверху смазать яйцом, выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов.

Приготовление пирожков с тыквой

Пирожки с тыквой (не сладкие) от smak_zdorovya. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты для начинки

  • тыква маленькая – 1 шт.

  • перец молотый – 1 ч.л.

  • сахар – по вкусу

  • соль – по вкусу

  • масло – 2 ч.л.

Ингредиенты для теста

  • тыква – 250 г

  • молоко – 1 стакан

  • масло – 50 г

  • яйца – 1 шт.

  • сахар – 2 ст.л.

  • соль – 1 ч.л.

  • дрожжи сухие – 10 г

  • мука – 500 г

Способ приготовления начинки

  1. Тыкву почистить и натереть на мелкой терке.

  2. Переложить в миску, добавить масло, перец и соль.

  3. Все перемешать.

Способ приготовления теста

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян.

  2. Нарезать на небольшие кусочки и отварить.

  3. Слить воду и перебить тыква блендером.

  4. В большую миску добавить все ингредиенты кроме масла и хорошо перемешать.

  5. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут при комнатной температуре.

  6. Добавить масло.

  7. Хорошо вымешать тесто и оставить на час при комнатной температуре.

  8. Разделить на 15-20 частей.

  9. Каждую часть немного обкатать в муке.

  10. Раскатать один кусочек, выложить начинку и сверху посыпать половиной чайной ложки сахара.

  11. Сначала пирожок защипиты как вареник, а затем сформировать из него шар.

  12. Нитью перемотать шар так, чтобы образовалось 6-8 частей (должно быть похоже на тыкву)

  13. Оставить готовы тыквочки на 10 минут.

  14. Разогреть духовку до 180 градусов.

  15. На противень застелить пергамент, смазать маслом.

  16. Выложить пирожки на противень.

  17. Налить в миску немного молока и смазать каждый пирожок.

  18. Выпекать 35 мин.

  19. Достаем из духовки и вынуть нитки.

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