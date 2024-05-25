Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку
Сочные молодые кабачки – это отличная основа для приготовления различных простых закусок. Одной из очень популярных являются рулетики с сыром и чесноком. Блюдо получается достаточно легкое, но сытное.
Идея приготовления элементарных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогерп Юлии Масиюк (yuliia_masiuk) в Instgaram. Жареные каабчки обязательно нужно промокнуть салфеткой.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 4 шт.
- мука с горкой – 4 ст.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- мягкий сыр – 200 г
- плавленый сырок – 2 ст.л.
- сметана – 1-2 ст.л.
- несколько зубчиков чеснока
- укроп
- средние томаты – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать вдоль.
2. Посолить и оставить на 10 минут.
3. Смешать яйца и отдельно в мисочке смешать муку с копченой паприкой.
4. Кабачки обмакнуть в муку, затем в яйца и жарить до золотистости с двух сторон.
5. Жареные кабачки выложить на тарелку и промочить салфеткой излишнее масло.
6. Для начинки смешать натертый сыр, плавленый творожок, сметану, зелень и чеснок.
7. Уже холодные кабачки смазать 1 ч.л. творожной начинки, положить кусочек помидора и закрутить.
8. Рулетики положить на 30 минут – 1 час в холодильник.
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