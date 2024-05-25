Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку

Сочные молодые кабачки – это отличная основа для приготовления различных простых закусок. Одной из очень популярных являются рулетики с сыром и чесноком. Блюдо получается достаточно легкое, но сытное.

Идея приготовления элементарных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогерп Юлии Масиюк (yuliia_masiuk) в Instgaram. Жареные каабчки обязательно нужно промокнуть салфеткой.

Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • яйца – 4 шт.
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  • мука с горкой – 4 ст.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • мягкий сыр – 200 г
  • плавленый сырок – 2 ст.л.
  • сметана – 1-2 ст.л.
  • несколько зубчиков чеснока
  • укроп
  • средние томаты – 2 шт.

Способ приготовления:

Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку

1. Кабачки нарезать вдоль.

2. Посолить и оставить на 10 минут.

Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку

3. Смешать яйца и отдельно в мисочке смешать муку с копченой паприкой.

4. Кабачки обмакнуть в муку, затем в яйца и жарить до золотистости с двух сторон.

Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку

5. Жареные кабачки выложить на тарелку и промочить салфеткой излишнее масло.

6. Для начинки смешать натертый сыр, плавленый творожок, сметану, зелень и чеснок.

Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку

7. Уже холодные кабачки смазать 1 ч.л. творожной начинки, положить кусочек помидора и закрутить.

Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку

8. Рулетики положить на 30 минут – 1 час в холодильник.

Элементарные кабачковые рулетики наскоро: заверните внутрь вкусную начинку

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