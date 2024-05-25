Сочные молодые кабачки – это отличная основа для приготовления различных простых закусок. Одной из очень популярных являются рулетики с сыром и чесноком. Блюдо получается достаточно легкое, но сытное.

Идея приготовления элементарных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогерп Юлии Масиюк (yuliia_masiuk) в Instgaram. Жареные каабчки обязательно нужно промокнуть салфеткой.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 4 шт.

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мука с горкой – 4 ст.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

мягкий сыр – 200 г

плавленый сырок – 2 ст.л.

сметана – 1-2 ст.л.

несколько зубчиков чеснока

укроп

средние томаты – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать вдоль.

2. Посолить и оставить на 10 минут.

3. Смешать яйца и отдельно в мисочке смешать муку с копченой паприкой.

4. Кабачки обмакнуть в муку, затем в яйца и жарить до золотистости с двух сторон.

5. Жареные кабачки выложить на тарелку и промочить салфеткой излишнее масло.

6. Для начинки смешать натертый сыр, плавленый творожок, сметану, зелень и чеснок.

7. Уже холодные кабачки смазать 1 ч.л. творожной начинки, положить кусочек помидора и закрутить.

8. Рулетики положить на 30 минут – 1 час в холодильник.

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