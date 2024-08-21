Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут
Рулетики из кабачков – это очень сытная и бюджетная закуска, на приготовление которой вы потратите максимум 15 минут. Для начинки понадобится обычный кисломолочный сыр, а также помидоры. Сформированные изделия нужно просто обжарить в кляре.
Идея приготовления элементарных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama na kykhne) в Instagram. Блюдо отлично подходит к праздничному столу.
Ингредиенты:
- кабачки
Ингредиенты для кляра:
- яйца
- соль
- мука
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный сыр
- майонез
- чеснок
- соль
- укроп
- помидоры
- перец сладкий
Способ приготовления:
1. Кабачки порезать на тоненькие полоски.
2. Сбить вилкой кляр.
3. Кабачки обвалять в кляре и жарить с двух сторон.
4. Смешать все ингредиенты для начинки, кроме помидоров и перца.
5. Помидоры и перец порезать соломкой.
6. Кабачок смазать начинкой.
7. Положить полоску помидора и перца, завернуть в рулет.
8. Закрепить зубочисткой.
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