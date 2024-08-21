Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

Рулетики из кабачков – это очень сытная и бюджетная закуска, на приготовление которой вы потратите максимум 15 минут. Для начинки понадобится обычный кисломолочный сыр, а также помидоры. Сформированные изделия нужно просто обжарить в кляре.

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Идея приготовления элементарных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama na kykhne) в Instagram. Блюдо отлично подходит к праздничному столу.

Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

Ингредиенты:

  • кабачки

Ингредиенты для кляра:

  • яйца
  • соль
  • мука

Ингредиенты для начинки:

  • кисломолочный сыр
  • майонез
  • чеснок
  • соль
  • укроп
  • помидоры
  • перец сладкий

Способ приготовления:

Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

1. Кабачки порезать на тоненькие полоски.

2. Сбить вилкой кляр.

Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

3. Кабачки обвалять в кляре и жарить с двух сторон.

4. Смешать все ингредиенты для начинки, кроме помидоров и перца.

Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

5. Помидоры и перец порезать соломкой.

Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

6. Кабачок смазать начинкой.

Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

7. Положить полоску помидора и перца, завернуть в рулет.

Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

8. Закрепить зубочисткой.

Элементарные кабачковые рулетики с творогом и помидором: готовятся максимум 15 минут

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