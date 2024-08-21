Рулетики из кабачков – это очень сытная и бюджетная закуска, на приготовление которой вы потратите максимум 15 минут. Для начинки понадобится обычный кисломолочный сыр, а также помидоры. Сформированные изделия нужно просто обжарить в кляре.

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Идея приготовления элементарных кабачковых рулетиков опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama na kykhne) в Instagram. Блюдо отлично подходит к праздничному столу.

Ингредиенты:

кабачки

Ингредиенты для кляра:

яйца

соль

мука

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный сыр

майонез

чеснок

соль

укроп

помидоры

перец сладкий

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать на тоненькие полоски.

2. Сбить вилкой кляр.

3. Кабачки обвалять в кляре и жарить с двух сторон.

4. Смешать все ингредиенты для начинки, кроме помидоров и перца.

5. Помидоры и перец порезать соломкой.

6. Кабачок смазать начинкой.

7. Положить полоску помидора и перца, завернуть в рулет.

8. Закрепить зубочисткой.

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