Элементарные кабачковые рулетики с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на перекус

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарные кабачковые рулетики с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на перекус

Для того чтобы приготовить сытный перекус, можно использовать сезонные кабачки. Из такого овоща можно сделать элементарные рулетики с ветчиной и сыром  в духовке. Они быстро приготовятся и точно не будут жирными, что идеально для летнего периода.

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Идея приготовления сочных рулетиков из кабачка для перекуса опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Будет очень сытно.

Элементарные кабачковые рулетики с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на перекус

Ингредиенты:

  • кабачок – 300 г
  • яйца куриные – 2 шт.
  • панировочные сухари – 3 ст.л.
  • ветчина куриная – 100 г
  • сыр твердый – 100 г
  • соль, сухой чеснок, специи – по вкусу
  • масло – 5 г

Способ приготовления:

Элементарные кабачковые рулетики с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на перекус

1. Промыть и порезать кабачок слайсами.

2. Посолить, выложить кусочки друг у друга в приют.

Элементарные кабачковые рулетики с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на перекус

3. Сверху положить сыр и ветчину.

4. Завернуть в рулетик.

Элементарные кабачковые рулетики с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на перекус

5. Обвалять в яйце и панировочных сухарях.

6. Сбрызнуть растительным маслом.

Элементарные кабачковые рулетики с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на перекус

7. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

Элементарные кабачковые рулетики с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на перекус

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