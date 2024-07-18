Для того чтобы приготовить сытный перекус, можно использовать сезонные кабачки. Из такого овоща можно сделать элементарные рулетики с ветчиной и сыром в духовке. Они быстро приготовятся и точно не будут жирными, что идеально для летнего периода.

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Идея приготовления сочных рулетиков из кабачка для перекуса опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Будет очень сытно.

Ингредиенты:

кабачок – 300 г

яйца куриные – 2 шт.

панировочные сухари – 3 ст.л.

ветчина куриная – 100 г

сыр твердый – 100 г

соль, сухой чеснок, специи – по вкусу

масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Промыть и порезать кабачок слайсами.

2. Посолить, выложить кусочки друг у друга в приют.

3. Сверху положить сыр и ветчину.

4. Завернуть в рулетик.

5. Обвалять в яйце и панировочных сухарях.

6. Сбрызнуть растительным маслом.

7. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

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