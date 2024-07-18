Элементарные кабачковые рулетики с ветчиной и сыром: обязательно приготовьте на перекус
Для того чтобы приготовить сытный перекус, можно использовать сезонные кабачки. Из такого овоща можно сделать элементарные рулетики с ветчиной и сыром в духовке. Они быстро приготовятся и точно не будут жирными, что идеально для летнего периода.
Идея приготовления сочных рулетиков из кабачка для перекуса опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Будет очень сытно.
Ингредиенты:
- кабачок – 300 г
- яйца куриные – 2 шт.
- панировочные сухари – 3 ст.л.
- ветчина куриная – 100 г
- сыр твердый – 100 г
- соль, сухой чеснок, специи – по вкусу
- масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Промыть и порезать кабачок слайсами.
2. Посолить, выложить кусочки друг у друга в приют.
3. Сверху положить сыр и ветчину.
4. Завернуть в рулетик.
5. Обвалять в яйце и панировочных сухарях.
6. Сбрызнуть растительным маслом.
7. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
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