Обычные яблоки могут стать отличным основанием для бюджетного и вкусного десерта. Все, что вам нужно сделать – это пожарить фрукты в кляре. Приготовление займет не более 10 минут.

Идея приготовления элементарных яблочных колец к чаю опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking ) в Instagram. Очень вкусно сочетаются с чаем и кофе.

Ингредиенты:

3-4 яблока

2 яйца

1-2 ст л сахара

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щепотка соли

150 г кефира или йогурта

цедра половины лимона

150 г муки

8 г разрыхлителя

2 ст.л. масла

1 ст.л. сахарной пудры

1 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить и нарезать тонкими кольцами.

2. С помощью железной крышечки от бутылки выдавливаем серединку.

3. Взбить в миске 2 яйца, добавить сахар и щепотку соли. Перемешать.

4. Налить 150 г кефира и натереть половину лимона.

5. Засыпать муку и разрыхлитель, перемешать еще раз.

6. В конце добавить 2 ст.л. растительного масла.

7. Окунуть каждый кусочек яблока в тесто и жарить на маленьком огне по 4-5 минут с каждой стороны.

8. Смешиваем столовую ложку сахарной пудры и чайную ложку корицы и этим посыпаем яблочки.

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