Элементарные кольца яблочные вместо пирогов: как приготовить десерт
Обычные яблоки могут стать отличным основанием для бюджетного и вкусного десерта. Все, что вам нужно сделать – это пожарить фрукты в кляре. Приготовление займет не более 10 минут.
Идея приготовления элементарных яблочных колец к чаю опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking ) в Instagram. Очень вкусно сочетаются с чаем и кофе.
Ингредиенты:
- 3-4 яблока
- 2 яйца
- 1-2 ст л сахара
- щепотка соли
- 150 г кефира или йогурта
- цедра половины лимона
- 150 г муки
- 8 г разрыхлителя
- 2 ст.л. масла
- 1 ст.л. сахарной пудры
- 1 ч.л. корицы
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить и нарезать тонкими кольцами.
2. С помощью железной крышечки от бутылки выдавливаем серединку.
3. Взбить в миске 2 яйца, добавить сахар и щепотку соли. Перемешать.
4. Налить 150 г кефира и натереть половину лимона.
5. Засыпать муку и разрыхлитель, перемешать еще раз.
6. В конце добавить 2 ст.л. растительного масла.
7. Окунуть каждый кусочек яблока в тесто и жарить на маленьком огне по 4-5 минут с каждой стороны.
8. Смешиваем столовую ложку сахарной пудры и чайную ложку корицы и этим посыпаем яблочки.
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