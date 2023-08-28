Замороженное слоеное тесто – отличная основа для приготовления быстрого и сытного обеда. Лучшим вариантом будет сделать хрустящие пирожки. В начинку вкусно положить соус песто на основе томатов и базилика.

Идея приготовления слоеных булочек с соусом песто на обед опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Выпекаются изделия всего 20 минут.

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

125 г моцареллы

Видео дня

2 средние томаты

1 желток

соус песто (томаты-базилик)

итальянские травы

базилик – по желанию

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить согласно инструкции на упаковке.

2. На противень, застеленный пергаментом, выложить дрожжевое тесто и разрезать на квадраты.

3. Сделать надрезы и смазать песто соусом.

4. Выложить поочередно нарезанные полукольцами томаты и моцареллу и посыпать итальянскими травами.

5. Смазать бортики взбитым желтком.

6. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: