Элементарные пирожки из слоеного теста на обед: готовятся 20 минут
Замороженное слоеное тесто – отличная основа для приготовления быстрого и сытного обеда. Лучшим вариантом будет сделать хрустящие пирожки. В начинку вкусно положить соус песто на основе томатов и базилика.
Идея приготовления слоеных булочек с соусом песто на обед опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Выпекаются изделия всего 20 минут.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 125 г моцареллы
- 2 средние томаты
- 1 желток
- соус песто (томаты-базилик)
- итальянские травы
- базилик – по желанию
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить согласно инструкции на упаковке.
2. На противень, застеленный пергаментом, выложить дрожжевое тесто и разрезать на квадраты.
3. Сделать надрезы и смазать песто соусом.
4. Выложить поочередно нарезанные полукольцами томаты и моцареллу и посыпать итальянскими травами.
5. Смазать бортики взбитым желтком.
6. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.
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