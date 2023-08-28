Элементарные пирожки из слоеного теста на обед: готовятся 20 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарные пирожки из слоеного теста на обед: готовятся 20 минут

Замороженное слоеное тесто – отличная основа для приготовления быстрого и сытного обеда. Лучшим вариантом будет сделать хрустящие пирожки. В начинку вкусно положить соус песто на основе томатов и базилика.

Идея приготовления слоеных булочек с соусом песто на обед опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Выпекаются изделия всего 20 минут.

Элементарные пирожки из слоеного теста на обед: готовятся 20 минут

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста
  • 125 г моцареллы
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  • 2 средние томаты
  • 1 желток
  • соус песто (томаты-базилик)
  • итальянские травы
  • базилик – по желанию

Способ приготовления:

Элементарные пирожки из слоеного теста на обед: готовятся 20 минут

1. Тесто разморозить согласно инструкции на упаковке.

2. На противень, застеленный пергаментом, выложить дрожжевое тесто и разрезать на квадраты.

Элементарные пирожки из слоеного теста на обед: готовятся 20 минут

3. Сделать надрезы и смазать песто соусом.

4. Выложить поочередно нарезанные полукольцами томаты и моцареллу и посыпать итальянскими травами.

Элементарные пирожки из слоеного теста на обед: готовятся 20 минут

5. Смазать бортики взбитым желтком.

Элементарные пирожки из слоеного теста на обед: готовятся 20 минут

6. Выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут.

Элементарные пирожки из слоеного теста на обед: готовятся 20 минут

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