Больше всего времени в приготовлении такого блюда занимает именно тесто. Оно должно хорошо настояться, получиться пышным и эластичным. А приобретенные сосиски нужно просто завернуть внутрь.

Идея приготовления быстрых пирожков с сосисками опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Удобно взять на работу или дать ребенку с собой в школу.

Ингредиенты:

сметана – 150 г

яйца – 1 шт

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сахар – 1/2 ст.л

соль – 1/2 ч.л.

разрыхлитель – 2 ч.л.

сода – 1/4 ч.л.

мука пшеничная – 250 г

Способ приготовления:

1. В глубокой емкости соединить сметану, яйцо, сахар, соль, разрыхлитель и соду.

2. Перемешать ингредиенты венчиком до однородности.

3. Далее по частям добавить муку.

4. Пока тесто жидкое – перемешать его в емкости. Когда оно соберется в липкий шар – переложить тесто на рабочую поверхность, посыпанную мукой.

5. Понемногу подсыпая муку, замесите мягкое, приятное и немного липкое тесто. Муки вам может понадобиться немного больше или меньше.

6. Положить тесто в пакет и дать ему отдохнуть 30 минут.

7. Положить начинку.

8. Разделить тесто на 8-9 одинаковых частей. Подсыпать муку, чтобы тесто не липло. Каждую часть скатить в шар.

9. Каждый шар раскатать, по центру выложить начинку, сформировать пирожки.

10. Разогреть сковороду с большим количеством растительного масла.

11. Обжарить пирожки на слабом огне по бокам до золотистой корочки.

12. Готовые пирожки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

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