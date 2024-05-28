Сезонные ягоды – это идеальная основа для приготовления вкусных летних десертов. Для них вам даже не придется раскатывать тесто, потому что можно использовать фило. Пирожки из него выпекаются всего 15 минут.

Идея приготовления быстрых ягодных пирожков из теста фило опубликована на странице фудблогерки с ником ask_edith в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Ингредиенты:

тесто фило – пачка

сливочное масло – 150 г

ягоды – по вкусу

декор, шоколадная поливка

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Способ приготовления:

1. Тесто фило разморозить.

2. Каждый лист смазать растопленным сливочным маслом.

3. Собрать сверху внутрь, как бантик.

4. Затем перевернуть вверх ногами.

5. Скрутить по бокам, как блинчик.

6. Завернуть внутрь ягодную начинку.

7. Выпекаем при температуре 180 градусов 15 минут.

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