Элементарные пирожки с ягодами без раскатки теста: понадобится фило

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Элементарные пирожки с ягодами без раскатки теста: понадобится фило

Сезонные ягоды – это идеальная основа для приготовления вкусных летних десертов. Для них вам даже не придется раскатывать тесто, потому что можно использовать фило. Пирожки из него выпекаются всего 15 минут.

Идея приготовления быстрых ягодных пирожков из теста фило опубликована на странице фудблогерки с ником ask_edith в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Элементарные пирожки с ягодами без раскатки теста: понадобится фило

Ингредиенты:

  • тесто фило – пачка
  • сливочное масло – 150 г
  • ягоды – по вкусу
  • декор, шоколадная поливка
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Способ приготовления:

Элементарные пирожки с ягодами без раскатки теста: понадобится фило

1. Тесто фило разморозить.

2. Каждый лист смазать растопленным сливочным маслом.

Элементарные пирожки с ягодами без раскатки теста: понадобится фило

3. Собрать сверху внутрь, как бантик.

4. Затем перевернуть вверх ногами.

Элементарные пирожки с ягодами без раскатки теста: понадобится фило

5. Скрутить по бокам, как блинчик.

Элементарные пирожки с ягодами без раскатки теста: понадобится фило

6. Завернуть внутрь ягодную начинку.

7. Выпекаем при температуре 180 градусов 15 минут.

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