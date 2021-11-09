Элементарные пирожки за 5 минут: тесто, в которое не нужно добавлять яйца
Такое тесто можно сделать один раз и использовать не только для пирожков, но и для пиццы. Заготовку хранить в холодильнике, а затем при необходимости быстро приготовить любимое блюдо. Нужно только добавить начинку, и сытный обед или ужин готовы.
Ингредиенты:
мука – 4 стакана
сахар – 2 ст.л
соль – 1\2 ч.л
подсолнечное масло – 2 ст. л.
молоко – 500 мл
сухие дрожжи – 11 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешайте до однородной массы. Сложить полученную массу пакета и положить в холодильник на 2 часа.
2. Через два часа достать, немного обвалять в муке и лепить пирожки с любой начинкой.
3. Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пицце.
Для того чтобы блюдо было максимально элементарным, следует приготовить простую начинку.
Идеей двух вкусных начинок для пирожков поделился chef_borys на своей странице в Instagram.
Начинка №1
вареные яйца
зеленый лук
соль
Начинка №2
отварной картофель
жареный лук
соль
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