Элементарные рулетики из лаваша: готовятся в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
51
Элементарные рулетики из лаваша: готовятся в духовке

Для таких рулетиков не придется раскатывать тесто, ведь у основе лаваш. Начинку нужно просто завернуть. А чтобы блюдо было сытным и сочным – сверху нужно добавить соус. Идеальный вариант перекуса или полноценного обеда.

Идея приготовления быстрых рулетиков из лаваша опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Элементарные рулетики из лаваша: готовятся в духовке

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт
  • куриное филе – 1 шт
  • болгарский перец – 1 шт
  • кукуруза – 140 г
  • твердый сыр – 100 г
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  • томаты или томатная паста – 200 мл
  • сливки или сметана – 100 мл (по желанию)
  • итальянские травы
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарные рулетики из лаваша: готовятся в духовке

1. Филе отвариваем и разделяем на волокна.

2. В миске соединяем, филе, кукурузу, болгарский перец, сыр, специи, добавляем немного томатно-сливочного соуса.

Элементарные рулетики из лаваша: готовятся в духовке

3. Готовим соус: соединяем томаты и сливки или сметану (если вы любите более томатное, можете не добавлять сливки) и итальянские травы, перемешиваем.

Элементарные рулетики из лаваша: готовятся в духовке

4. Лаваш разрезаем пополам и скручиваем в рулет, так повторяем еще три раза.

Элементарные рулетики из лаваша: готовятся в духовке

5. На дно формы наливаем немного соуса, выкладываем рулетики из лаваша и поливаем сверху соусом, посыпаем сыром.

Элементарные рулетики из лаваша: готовятся в духовке

6. Отправляем выпекаться на 20-30 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

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