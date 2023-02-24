Для таких рулетиков не придется раскатывать тесто, ведь у основе лаваш. Начинку нужно просто завернуть. А чтобы блюдо было сытным и сочным – сверху нужно добавить соус. Идеальный вариант перекуса или полноценного обеда.

Идея приготовления быстрых рулетиков из лаваша опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт

куриное филе – 1 шт

болгарский перец – 1 шт

кукуруза – 140 г

твердый сыр – 100 г

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томаты или томатная паста – 200 мл

сливки или сметана – 100 мл (по желанию)

итальянские травы

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе отвариваем и разделяем на волокна.

2. В миске соединяем, филе, кукурузу, болгарский перец, сыр, специи, добавляем немного томатно-сливочного соуса.

3. Готовим соус: соединяем томаты и сливки или сметану (если вы любите более томатное, можете не добавлять сливки) и итальянские травы, перемешиваем.

4. Лаваш разрезаем пополам и скручиваем в рулет, так повторяем еще три раза.

5. На дно формы наливаем немного соуса, выкладываем рулетики из лаваша и поливаем сверху соусом, посыпаем сыром.

6. Отправляем выпекаться на 20-30 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

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