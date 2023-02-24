Элементарные рулетики из лаваша: готовятся в духовке
Для таких рулетиков не придется раскатывать тесто, ведь у основе лаваш. Начинку нужно просто завернуть. А чтобы блюдо было сытным и сочным – сверху нужно добавить соус. Идеальный вариант перекуса или полноценного обеда.
Идея приготовления быстрых рулетиков из лаваша опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт
- куриное филе – 1 шт
- болгарский перец – 1 шт
- кукуруза – 140 г
- твердый сыр – 100 г
- томаты или томатная паста – 200 мл
- сливки или сметана – 100 мл (по желанию)
- итальянские травы
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе отвариваем и разделяем на волокна.
2. В миске соединяем, филе, кукурузу, болгарский перец, сыр, специи, добавляем немного томатно-сливочного соуса.
3. Готовим соус: соединяем томаты и сливки или сметану (если вы любите более томатное, можете не добавлять сливки) и итальянские травы, перемешиваем.
4. Лаваш разрезаем пополам и скручиваем в рулет, так повторяем еще три раза.
5. На дно формы наливаем немного соуса, выкладываем рулетики из лаваша и поливаем сверху соусом, посыпаем сыром.
6. Отправляем выпекаться на 20-30 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.
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