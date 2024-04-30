В моменты, когда нужно что-то очень быстро приготовить обед, используйте лаваш. В него можно завернуть любую начинку – получится очень сытно. Идеально подойдет обычный мясной фарш.

Идея приготовления элементарных рулетиков из лаваша для обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instgaram. Сформированные изделия нужно прожарить на сковороде.

Ингредиенты:

лаваш – 350 г

фарш из куриного филе (или другой) – 300 г

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соль, перец, излюбленные специи.

масло для жарки – 5 г

лук – 50 г

морковь – 50 г

молоко – 150 г

сыр твердый – 50 г

Способ приготовления:

1. В фарш добавить любимые специи.

2. Тщательно перемешать.

3. Смазать лаваш.

4. Завернуть в плотный рулет.

5. Нарезать на порции.

6. На капли масла обжарить лук с морковью до золотистости.

7. Выложить рулетики.

8. Добавить молоко, готовить под крышкой 15-20 минут.

9. За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром.

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