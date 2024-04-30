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Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед
В моменты, когда нужно что-то очень быстро приготовить обед, используйте лаваш. В него можно завернуть любую начинку – получится очень сытно. Идеально подойдет обычный мясной фарш.
Идея приготовления элементарных рулетиков из лаваша для обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instgaram. Сформированные изделия нужно прожарить на сковороде.
Ингредиенты:
- лаваш – 350 г
- фарш из куриного филе (или другой) – 300 г
- соль, перец, излюбленные специи.
- масло для жарки – 5 г
- лук – 50 г
- морковь – 50 г
- молоко – 150 г
- сыр твердый – 50 г
Способ приготовления:
1. В фарш добавить любимые специи.
2. Тщательно перемешать.
3. Смазать лаваш.
4. Завернуть в плотный рулет.
5. Нарезать на порции.
6. На капли масла обжарить лук с морковью до золотистости.
7. Выложить рулетики.
8. Добавить молоко, готовить под крышкой 15-20 минут.
9. За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром.
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