Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
96
Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед

В моменты, когда нужно что-то очень быстро приготовить обед, используйте лаваш. В него можно завернуть любую начинку – получится очень сытно. Идеально подойдет обычный мясной фарш.

Идея приготовления элементарных рулетиков из лаваша для обеда опубликована на странице fasting_marafon в Instgaram. Сформированные изделия нужно прожарить на сковороде.

Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты:

  • лаваш – 350 г
  • фарш из куриного филе (или другой) – 300 г
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  • соль, перец, излюбленные специи.
  • масло для жарки – 5 г
  • лук – 50 г
  • морковь – 50 г
  • молоко – 150 г
  • сыр твердый – 50 г

Способ приготовления:

Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед

1. В фарш добавить любимые специи.

2. Тщательно перемешать.

Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед

3. Смазать лаваш.

4. Завернуть в плотный рулет.

Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед

5. Нарезать на порции.

6. На капли масла обжарить лук с морковью до золотистости.

Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед

7. Выложить рулетики.

Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед

8. Добавить молоко, готовить под крышкой 15-20 минут.

9. За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром.

Элементарные рулетики из лаваша с фаршем: обязательно приготовьте на обед

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