Элементарные сладкие пончики: вкуснее любой выпечки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
75
Элементарные сладкие пончики: вкуснее любой выпечки

Сладкие пончики – идеальная альтернатива любой выпечке. Тесто не капризное и очень легко замешивается. Для изделий не нужна духовка, ведь они жарятся в масле, получаются сочными и хрустящими.

Идея приготовления пышных дрожжевых пончиков на молоке опубликована на странице фудблогера Тамары с ником tomka_recepti в Instagram.

Элементарные сладкие пончики: вкуснее любой выпечки

Ингредиенты:

  • мука – 350 г
  • дрожжи – 1 ст.л
  • сахар – 2 ст.л
  • соль
  • разрыхлитель для теста – 1/2 ст.л
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  • ванилин – 1/4ст.л
  • яйцо – 1 шт
  • молоко теплое – 210 г
  • масло – 40 г
  • сахар+корица для обрушения

Способ приготовления:

Элементарные сладкие пончики: вкуснее любой выпечки

1. Все (кроме масла) соединить и замешать тесто, когда ингредиенты объединились, добавить мягкое масло и замешивать 10 минут.

Элементарные сладкие пончики: вкуснее любой выпечки

2. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить на 1 час, чтобы поднялось.

3. Из теста формируем маленькие шарики.

Элементарные сладкие пончики: вкуснее любой выпечки

4. Оставляем на 15 минут отдохнуть.

Элементарные сладкие пончики: вкуснее любой выпечки

5. Обжарить на большом количестве растительного масла до румяности. (На маленьком огне, чтоб пончики успели приготовиться снутри).

Элементарные сладкие пончики: вкуснее любой выпечки

6. Вынуть пончики на бумажные полотенца, чтобы не было много масла.

Элементарные сладкие пончики: вкуснее любой выпечки

7. После охлаждения погрузить каждый пончик в сахар перемешанный с корицей.

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