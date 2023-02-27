Сладкие пончики – идеальная альтернатива любой выпечке. Тесто не капризное и очень легко замешивается. Для изделий не нужна духовка, ведь они жарятся в масле, получаются сочными и хрустящими.

Идея приготовления пышных дрожжевых пончиков на молоке опубликована на странице фудблогера Тамары с ником tomka_recepti в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 350 г

дрожжи – 1 ст.л

сахар – 2 ст.л

соль

разрыхлитель для теста – 1/2 ст.л

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ванилин – 1/4ст.л

яйцо – 1 шт

молоко теплое – 210 г

масло – 40 г

сахар+корица для обрушения

Способ приготовления:

1. Все (кроме масла) соединить и замешать тесто, когда ингредиенты объединились, добавить мягкое масло и замешивать 10 минут.

2. Накрыть тесто пищевой пленкой и оставить на 1 час, чтобы поднялось.

3. Из теста формируем маленькие шарики.

4. Оставляем на 15 минут отдохнуть.

5. Обжарить на большом количестве растительного масла до румяности. (На маленьком огне, чтоб пончики успели приготовиться снутри).

6. Вынуть пончики на бумажные полотенца, чтобы не было много масла.

7. После охлаждения погрузить каждый пончик в сахар перемешанный с корицей.

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