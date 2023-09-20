Элементарные слоеные улитки с бананом к чаю: готовятся 20 минут
Если у вас нет времени на приготовление разнообразных десертов – используйте готовое слоеное тесто. В него достаточно положить вкусную начинку и запечь. Получится очень вкусная и ароматная выпечка к чаю, для которой вам понадобится всего 20 минут.
Идея приготовления быстрых улиток из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Для начинки отлично подходят бананы.
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто – 500 г
- кисломолочный творог – 300 г
- банан – 2 шт
- сахар 50 г (по вкусу, можно добавить больше)
- яйца – 2 шт
- ванилин
- сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто раскатать.
2. Смешать творог с яйцом, сахаром и щепоткой ванилина.
3. Распределить по тесту, оставляя пустое место из краешка.
4. Нарезать банан на тонкие кольца и выложить сверху на творог.
5. Свернуть рулетом, нарезать на небольшие кружочки.
6. Выложить на форму, смазанную сливочным маслом.
7. Сверху смазать взбитым яйцом с сахаром и отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов.
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