Если у вас нет времени на приготовление разнообразных десертов – используйте готовое слоеное тесто. В него достаточно положить вкусную начинку и запечь. Получится очень вкусная и ароматная выпечка к чаю, для которой вам понадобится всего 20 минут.

Идея приготовления быстрых улиток из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Для начинки отлично подходят бананы.

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто – 500 г

кисломолочный творог – 300 г

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банан – 2 шт

сахар 50 г (по вкусу, можно добавить больше)

яйца – 2 шт

ванилин

сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто раскатать.

2. Смешать творог с яйцом, сахаром и щепоткой ванилина.

3. Распределить по тесту, оставляя пустое место из краешка.

4. Нарезать банан на тонкие кольца и выложить сверху на творог.

5. Свернуть рулетом, нарезать на небольшие кружочки.

6. Выложить на форму, смазанную сливочным маслом.

7. Сверху смазать взбитым яйцом с сахаром и отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов.

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