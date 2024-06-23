Слоеное тесто – это универсальный продукт, из которого в любой момент можно что-то приготовить. Поэтому очень удобно, если такая заготовка лежит в морозилке. Как вариант, испеките ленивые слойки с сезонной клубникой и нежным заварным кремом.

Идея приготовления слоек с заварным кремом и клубникой опубликована на странице фудблогера с ником ksu foodbloger в Instagram. Изделия выпекаются всего 20 минут.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г.

клубника – 250 г.

яйца – 1 шт. (желток для смазки)

Ингредиенты для заварного крема:

молоко – 1 л.

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

ваниль

мука – 4 ст.л.

щепотка соли

сгущенка – по вкусу

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Разбить яйца, добавить соль, сахар, ванильный сахар.

2. Все вместе перемешать венчиком.

3. Постепенно ввести муку – получается густая масса без комочков.

4. В конце добавить постепенно молоко.

5. Готовить на небольшом огне, постоянно помешивая.

6. Когда крем начнет густеть – выключить.

7. Дать немного настояться.

8. Добавить сливочное масло и сгущенку.

9. Выпекать слойки 20 минут при температуре 180 градусов.

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