Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется
Слоеное тесто – это универсальный продукт, из которого в любой момент можно что-то приготовить. Поэтому очень удобно, если такая заготовка лежит в морозилке. Как вариант, испеките ленивые слойки с сезонной клубникой и нежным заварным кремом.
Идея приготовления слоек с заварным кремом и клубникой опубликована на странице фудблогера с ником ksu foodbloger в Instagram. Изделия выпекаются всего 20 минут.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г.
- клубника – 250 г.
- яйца – 1 шт. (желток для смазки)
Ингредиенты для заварного крема:
- молоко – 1 л.
- яйца – 4 шт.
- сахар – 150 г
- ваниль
- мука – 4 ст.л.
- щепотка соли
- сгущенка – по вкусу
- сливочное масло – 100 г
Способ приготовления:
1. Разбить яйца, добавить соль, сахар, ванильный сахар.
2. Все вместе перемешать венчиком.
3. Постепенно ввести муку – получается густая масса без комочков.
4. В конце добавить постепенно молоко.
5. Готовить на небольшом огне, постоянно помешивая.
6. Когда крем начнет густеть – выключить.
7. Дать немного настояться.
8. Добавить сливочное масло и сгущенку.
9. Выпекать слойки 20 минут при температуре 180 градусов.
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