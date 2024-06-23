Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
189
Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется

Слоеное тесто – это универсальный продукт, из которого в любой момент можно что-то приготовить. Поэтому очень удобно, если такая заготовка лежит в морозилке. Как вариант, испеките ленивые слойки с сезонной клубникой и нежным заварным кремом.

Идея приготовления слоек с заварным кремом и клубникой опубликована на странице фудблогера с ником ksu foodbloger в Instagram. Изделия выпекаются всего 20 минут.

Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г.
  • клубника – 250 г.
  • яйца – 1 шт. (желток для смазки)

Ингредиенты для заварного крема:

  • молоко – 1 л.
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 150 г
  • ваниль
  • мука – 4 ст.л.
  • щепотка соли
  • сгущенка – по вкусу
  • сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется

1. Разбить яйца, добавить соль, сахар, ванильный сахар.

2. Все вместе перемешать венчиком.

Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется

3. Постепенно ввести муку – получается густая масса без комочков.

4. В конце добавить постепенно молоко.

Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется

5. Готовить на небольшом огне, постоянно помешивая.

6. Когда крем начнет густеть – выключить.

Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется

7. Дать немного настояться.

8. Добавить сливочное масло и сгущенку.

Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется

9. Выпекать слойки 20 минут при температуре 180 градусов.

Элементарные слойки с клубникой к чаю: вымешивать тесто не придется

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