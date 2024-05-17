Молодая капуста очень сочная и даже немного сладковатая. Овощи часто используют для приготовления разнообразных салатов. Также продукт вкусно запечь, в виде стейков, с мясной начинкой.

Идея приготовления вкусных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia_ в Instagram. Получится очень сытно.

Ингредиенты:

молодая капуста

для заправки: растительное масло, специи, соль

Видео дня

куриное филе

шампиньоны

лук

сливки

сыр

Способ приготовления:

1. Капусту порезать на стейки.

2. Смазать их с обеих сторон заправкой.

3. Поместить в духовку на 30 минут при температуре 160 градусов.

4. Сделать начинку из курицы, лука, грибов и сливок.

5. Довести по вкусу.

6. Выложить начинку на капусту.

7. Сверху добавить сыр.

8. Поставить в духовку еще на 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: