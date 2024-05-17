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Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо
Молодая капуста очень сочная и даже немного сладковатая. Овощи часто используют для приготовления разнообразных салатов. Также продукт вкусно запечь, в виде стейков, с мясной начинкой.
Идея приготовления вкусных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia_ в Instagram. Получится очень сытно.
Ингредиенты:
- молодая капуста
- для заправки: растительное масло, специи, соль
- куриное филе
- шампиньоны
- лук
- сливки
- сыр
Способ приготовления:
1. Капусту порезать на стейки.
2. Смазать их с обеих сторон заправкой.
3. Поместить в духовку на 30 минут при температуре 160 градусов.
4. Сделать начинку из курицы, лука, грибов и сливок.
5. Довести по вкусу.
6. Выложить начинку на капусту.
7. Сверху добавить сыр.
8. Поставить в духовку еще на 10-15 минут.
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