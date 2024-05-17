Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
60
Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

Молодая капуста очень сочная и даже немного сладковатая. Овощи часто используют для приготовления разнообразных салатов. Также продукт вкусно запечь, в виде стейков, с мясной начинкой.

Идея приготовления вкусных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia_ в Instagram. Получится очень сытно.

Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

Ингредиенты:

  • молодая капуста
  • для заправки: растительное масло, специи, соль
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  • куриное филе
  • шампиньоны
  • лук
  • сливки
  • сыр

Способ приготовления:

Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

1. Капусту порезать на стейки.

2. Смазать их с обеих сторон заправкой.

Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

3. Поместить в духовку на 30 минут при температуре 160 градусов.

Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

4. Сделать начинку из курицы, лука, грибов и сливок.

Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

5. Довести по вкусу.

Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

6. Выложить начинку на капусту.

Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

7. Сверху добавить сыр.

Элементарные стейки из молодой капусты: как приготовить питательное и быстрое блюдо

8. Поставить в духовку еще на 10-15 минут.

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