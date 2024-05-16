Вместо традиционных тонких блинчиков можно приготовить сырные коржики. Они получаются достаточно пышными, потому что готовятся на кефире. Можно сделать любую начинку и получится очень сытный перекус.

Идея приготовления рыхлых сырных лепешек вместо блинов опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Тесто отлично прожаривается и не горит.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл

яйца – 1 шт.

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твердый сыр – 150 г

соль – 1/2 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

сода – 1 ч. л.

мука – 5 ст. л. или 150 г

пучок зелени

Способ приготовления:

1. К теплому кефиру добавить соль, сахар, соду и яйцо.

2. Взбить венчиком до однородности.

3. Добавить натертый сыр и нарезанную зелень, перемешать.

4. Всыпать муку и замешать тесто (по консистенции оно будет как густая сметана).

5. Жарить коржики нужно на хорошо разогретой сковороде на минимальном огне с обеих сторон по 3-4 минуты под закрытой крышкой.

6. Для первого блинчика сковороду можно смазать растительным маслом.

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