Элементарные сырные коржики вместо блинов: можно завернуть любую начинку
Вместо традиционных тонких блинчиков можно приготовить сырные коржики. Они получаются достаточно пышными, потому что готовятся на кефире. Можно сделать любую начинку и получится очень сытный перекус.
Идея приготовления рыхлых сырных лепешек вместо блинов опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Тесто отлично прожаривается и не горит.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл
- яйца – 1 шт.
- твердый сыр – 150 г
- соль – 1/2 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- сода – 1 ч. л.
- мука – 5 ст. л. или 150 г
- пучок зелени
Способ приготовления:
1. К теплому кефиру добавить соль, сахар, соду и яйцо.
2. Взбить венчиком до однородности.
3. Добавить натертый сыр и нарезанную зелень, перемешать.
4. Всыпать муку и замешать тесто (по консистенции оно будет как густая сметана).
5. Жарить коржики нужно на хорошо разогретой сковороде на минимальном огне с обеих сторон по 3-4 минуты под закрытой крышкой.
6. Для первого блинчика сковороду можно смазать растительным маслом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: