Элементарные сырные коржики вместо блинов: можно завернуть любую начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
186
Элементарные сырные коржики вместо блинов: можно завернуть любую начинку

Вместо традиционных тонких блинчиков можно приготовить сырные коржики. Они получаются достаточно пышными, потому что готовятся на кефире. Можно сделать любую начинку и получится очень сытный перекус.

Идея приготовления рыхлых сырных лепешек вместо блинов опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Тесто отлично прожаривается и не горит.

Элементарные сырные коржики вместо блинов: можно завернуть любую начинку

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл
  • яйца – 1 шт.
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  • твердый сыр – 150 г
  • соль – 1/2 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • сода – 1 ч. л.
  • мука – 5 ст. л. или 150 г
  • пучок зелени

Способ приготовления:

Элементарные сырные коржики вместо блинов: можно завернуть любую начинку

1. К теплому кефиру добавить соль, сахар, соду и яйцо.

Элементарные сырные коржики вместо блинов: можно завернуть любую начинку

2. Взбить венчиком до однородности.

Элементарные сырные коржики вместо блинов: можно завернуть любую начинку

3. Добавить натертый сыр и нарезанную зелень, перемешать.

Элементарные сырные коржики вместо блинов: можно завернуть любую начинку

4. Всыпать муку и замешать тесто (по консистенции оно будет как густая сметана).

5. Жарить коржики нужно на хорошо разогретой сковороде на минимальном огне с обеих сторон по 3-4 минуты под закрытой крышкой.

Элементарные сырные коржики вместо блинов: можно завернуть любую начинку

6. Для первого блинчика сковороду можно смазать растительным маслом.

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