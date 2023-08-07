Элементарные сырные оладьи с яблоком: готовятся проще сырников
Сырники – это классическое, но достаточно сложное блюдо. Далеко не у всех выходит приготовить тесто, которое не будет разваливаться и опадать. Поэтому если вы начинающий кулинар – можете вместо сырников приготовить сырные оладьи. Это гораздо проще.
Идея приготовления оладий с яблоком вместо сырников опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень пышными.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 200 г
- яблоки – 2 больших
- сахар – 2 ст.л.
- мука пшеничная – 80 г
- яйца – 2 шт
- разрыхлитель – 1/2 ч.л
Способ приготовления:
1. Сыр, сахар и яйца пробиваем погружным блендером в однородную массу.
2. Яблоки очистить от кожуры.
3. Натереть на большой терке.
4. Отжать из них сок и добавить в творог.
5. Частями просеиваем муку с разрыхлителем, каждый раз перемешивая.
6. Смачиваем слегка руки в воде.
7. Формируем оладьи и выкладываем на разогретую с маслом сковородку.
8. Жарим до золотистой корочки.
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