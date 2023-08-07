Сырники – это классическое, но достаточно сложное блюдо. Далеко не у всех выходит приготовить тесто, которое не будет разваливаться и опадать. Поэтому если вы начинающий кулинар – можете вместо сырников приготовить сырные оладьи. Это гораздо проще.

Идея приготовления оладий с яблоком вместо сырников опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень пышными.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 200 г

яблоки – 2 больших

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сахар – 2 ст.л.

мука пшеничная – 80 г

яйца – 2 шт

разрыхлитель – 1/2 ч.л

Способ приготовления:

1. Сыр, сахар и яйца пробиваем погружным блендером в однородную массу.

2. Яблоки очистить от кожуры.

3. Натереть на большой терке.

4. Отжать из них сок и добавить в творог.

5. Частями просеиваем муку с разрыхлителем, каждый раз перемешивая.

6. Смачиваем слегка руки в воде.

7. Формируем оладьи и выкладываем на разогретую с маслом сковородку.

8. Жарим до золотистой корочки.

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