Тарталетки – это беспроигрышная закуска, которую вы приготовите очень быстро. Самое главное – выбрать вкусную начинку, с которой не нужно будет возиться. Как вариант, печень трески.

Идея приготовления элементарных тарталеток на праздничный стол с печенью трески опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Выходит очень сытно.

Ингредиенты:

печень трески – 1 банка

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яйца – 2 шт.

огурец (небольшой) – 1 шт.

зеленый лук – 1 пучок

специи: соль, перец – по вкусу

майонез – 2 ч.л.

листья салата

тарталетки – 12 шт.

Способ приготовления:

1. В миску выложить печень трески.

2. Слегка размять вилкой.

3. Добавить потертые на грубую терку вареные яйца, порезанный на маленькие кубики огурцов (дополнительно можно обсушить порезанный огурец от лишней влаги бумажным полотенцем),

4. Положить порезанную зелень лука, специи и майонез.

5. Перемешать до однородности.

6. На дно тарталетки выложить листик салата, сверху печеночную массу.

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