Элементарные тарталетки на каждый день и для праздничного стола: из чего быстро сделать начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарные тарталетки на каждый день и для праздничного стола: из чего быстро сделать начинку

Тарталетки – это беспроигрышная закуска, которую вы приготовите очень быстро. Самое главное – выбрать вкусную начинку, с которой не нужно будет возиться. Как вариант, печень трески.

Идея приготовления элементарных тарталеток на праздничный стол с печенью трески опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Выходит очень сытно.

Элементарные тарталетки на каждый день и для праздничного стола: из чего быстро сделать начинку

Ингредиенты:

  • печень трески – 1 банка
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  • яйца – 2 шт.
  • огурец (небольшой) – 1 шт.
  • зеленый лук – 1 пучок
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез – 2 ч.л.
  • листья салата
  • тарталетки – 12 шт.

Способ приготовления:

Элементарные тарталетки на каждый день и для праздничного стола: из чего быстро сделать начинку

1. В миску выложить печень трески.

2. Слегка размять вилкой.

Элементарные тарталетки на каждый день и для праздничного стола: из чего быстро сделать начинку

3. Добавить потертые на грубую терку вареные яйца, порезанный на маленькие кубики огурцов (дополнительно можно обсушить порезанный огурец от лишней влаги бумажным полотенцем),

Элементарные тарталетки на каждый день и для праздничного стола: из чего быстро сделать начинку

4. Положить порезанную зелень лука, специи и майонез.

Элементарные тарталетки на каждый день и для праздничного стола: из чего быстро сделать начинку

5. Перемешать до однородности.

Элементарные тарталетки на каждый день и для праздничного стола: из чего быстро сделать начинку

6. На дно тарталетки выложить листик салата, сверху печеночную массу.

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