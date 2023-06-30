Элементарные тарталетки с красной рыбой и авокадо: не нужно ничего варить или жарить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
720
Элементарные тарталетки с красной рыбой и авокадо: не нужно ничего варить или жарить

Когда времени на приготовление мало – такие тарталетки будут отличным вариантом. Вы приобретаете уже готовые компоненты и просто сочетаете между собой. Все просто, но, при этом, очень эстетично и вкусно.

Идея приготовления праздничных тарталеток с красной рыбой и авокадо опубликована на странице фудблогера Григория Боднарчука (grishes_delishes) в Instagram. Для приготовления вам понадобится максимум 10 минут.

Элементарные тарталетки с красной рыбой и авокадо: не нужно ничего варить или жарить

Ингредиенты:

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  • рыба красная
  • огурец
  • сыр сливочный
  • корзинки/тарталетки
  • петрушка
  • авокадо

Способ приготовления:

Элементарные тарталетки с красной рыбой и авокадо: не нужно ничего варить или жарить

1. Огурцы, авокадо и рыбу нарезаем кубиками.

2. Выкладываем в тарелку.

Элементарные тарталетки с красной рыбой и авокадо: не нужно ничего варить или жарить

3. Добавляем сливочный сыр.

4. Хорошо перемешиваем.

Элементарные тарталетки с красной рыбой и авокадо: не нужно ничего варить или жарить

5. Приготовленную массу выкладываем порционно в корзинки.

6. Сверху можно добавить немного зелени.

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