Когда времени на приготовление мало – такие тарталетки будут отличным вариантом. Вы приобретаете уже готовые компоненты и просто сочетаете между собой. Все просто, но, при этом, очень эстетично и вкусно.

Идея приготовления праздничных тарталеток с красной рыбой и авокадо опубликована на странице фудблогера Григория Боднарчука (grishes_delishes) в Instagram. Для приготовления вам понадобится максимум 10 минут.

Ингредиенты:

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рыба красная

огурец

сыр сливочный

корзинки/тарталетки

петрушка

авокадо

Способ приготовления:

1. Огурцы, авокадо и рыбу нарезаем кубиками.

2. Выкладываем в тарелку.

3. Добавляем сливочный сыр.

4. Хорошо перемешиваем.

5. Приготовленную массу выкладываем порционно в корзинки.

6. Сверху можно добавить немного зелени.

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