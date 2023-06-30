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Элементарные тарталетки с красной рыбой и авокадо: не нужно ничего варить или жарить
Когда времени на приготовление мало – такие тарталетки будут отличным вариантом. Вы приобретаете уже готовые компоненты и просто сочетаете между собой. Все просто, но, при этом, очень эстетично и вкусно.
Идея приготовления праздничных тарталеток с красной рыбой и авокадо опубликована на странице фудблогера Григория Боднарчука (grishes_delishes) в Instagram. Для приготовления вам понадобится максимум 10 минут.
Ингредиенты:
- рыба красная
- огурец
- сыр сливочный
- корзинки/тарталетки
- петрушка
- авокадо
Способ приготовления:
1. Огурцы, авокадо и рыбу нарезаем кубиками.
2. Выкладываем в тарелку.
3. Добавляем сливочный сыр.
4. Хорошо перемешиваем.
5. Приготовленную массу выкладываем порционно в корзинки.
6. Сверху можно добавить немного зелени.
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