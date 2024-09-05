Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты

Очень простую и бюджетную закуску можно приготовить из обычных блинчиков. Для начинки отлично подходят крабовые палочки с яйцами, сыром и чесноком. К тому же это очень сытно.

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Идея приготовления элементарных блинов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Тесто для блинов лучше готовить на молоке.

Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты

Ингредиенты для начинки:

  • крабовые палочки – 200 г
  • яйца вареные – 3-4 шт.
  • сливочный творог – 150 г
  • соль, перец – по вкусу
  • чеснок – по желанию

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 2 шт.
  • соль – 1.ч.л.
  • сахар – 1.ч.л.
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 1.ч.л.
  • молоко теплое – 500 мл.
  • масло – 2.ст.л.
  • твердый сыр – 100 г
  • зелень – любая

Способ приготовления:

Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты

1. Натереть крабовые палочки и яйца на большой терке.

2. Смешать, добавить специи, сливочный сыр, чеснок.

Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты

3. Все хорошо перемешать и отставить.

4. Для блинов смешать яйца, сахар и соль до образования пены.

Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты

5. Далее добавить муку и разрыхлитель.

6. Затем добавить постепенно молоко.

Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты

7. Добавить зелень, творог и масло, перемешать.

8. Дать постоять 10 минут и пожарить.

Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты

9. Выложить начинку на блины и завернуть.

10. Разрезать наискосок, украсить зеленью.

Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты

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