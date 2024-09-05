Очень простую и бюджетную закуску можно приготовить из обычных блинчиков. Для начинки отлично подходят крабовые палочки с яйцами, сыром и чесноком. К тому же это очень сытно.

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Идея приготовления элементарных блинов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Тесто для блинов лучше готовить на молоке.

Ингредиенты для начинки:

крабовые палочки – 200 г

яйца вареные – 3-4 шт.

сливочный творог – 150 г

соль, перец – по вкусу

чеснок – по желанию

Ингредиенты для блинов:

яйца – 2 шт.

соль – 1.ч.л.

сахар – 1.ч.л.

мука – 200 г

разрыхлитель – 1.ч.л.

молоко теплое – 500 мл.

масло – 2.ст.л.

твердый сыр – 100 г

зелень – любая

Способ приготовления:

1. Натереть крабовые палочки и яйца на большой терке.

2. Смешать, добавить специи, сливочный сыр, чеснок.

3. Все хорошо перемешать и отставить.

4. Для блинов смешать яйца, сахар и соль до образования пены.

5. Далее добавить муку и разрыхлитель.

6. Затем добавить постепенно молоко.

7. Добавить зелень, творог и масло, перемешать.

8. Дать постоять 10 минут и пожарить.

9. Выложить начинку на блины и завернуть.

10. Разрезать наискосок, украсить зеленью.

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