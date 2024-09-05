Элементарные закусочные блины с крабовыми палочками: готовятся за считаные минуты
Очень простую и бюджетную закуску можно приготовить из обычных блинчиков. Для начинки отлично подходят крабовые палочки с яйцами, сыром и чесноком. К тому же это очень сытно.
Идея приготовления элементарных блинов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Тесто для блинов лучше готовить на молоке.
Ингредиенты для начинки:
- крабовые палочки – 200 г
- яйца вареные – 3-4 шт.
- сливочный творог – 150 г
- соль, перец – по вкусу
- чеснок – по желанию
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 2 шт.
- соль – 1.ч.л.
- сахар – 1.ч.л.
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1.ч.л.
- молоко теплое – 500 мл.
- масло – 2.ст.л.
- твердый сыр – 100 г
- зелень – любая
Способ приготовления:
1. Натереть крабовые палочки и яйца на большой терке.
2. Смешать, добавить специи, сливочный сыр, чеснок.
3. Все хорошо перемешать и отставить.
4. Для блинов смешать яйца, сахар и соль до образования пены.
5. Далее добавить муку и разрыхлитель.
6. Затем добавить постепенно молоко.
7. Добавить зелень, творог и масло, перемешать.
8. Дать постоять 10 минут и пожарить.
9. Выложить начинку на блины и завернуть.
10. Разрезать наискосок, украсить зеленью.
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