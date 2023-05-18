Такой завтрак не нужно варить или жарить. И, при этом, он получается очень питательным и сытным. Главным ингредиентом является авокадо, которое нужно просто примнуть вилкой. Прекрасным дополнением станет тунец.

Идея приготовления питательного тоста с авокадо и тунцем на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги Григорец (olya_hryhorets) в Instagram. Не стоит игнорировать жарку хлеба, ведь хрустящая корочка – это очень вкусно.

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Ингредиенты:

авокадо

соль

перец

лимонный сок

консервированный тунец

хлеб

Способ приготовления:

1. Авокадо размять вилкой.

2. Добавить специи и лимонный сок.

3. Хлеб подсушить в духовке.

4. На подсушенные кусочки выложить массу из авокадо на хлеб.

5. Сверху выложить тунец

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