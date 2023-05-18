Элементарный авокадо-тост для питательного завтрака: готовится 5 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Элементарный авокадо-тост для питательного завтрака: готовится 5 минут

Такой завтрак не нужно варить или жарить. И, при этом, он получается очень питательным и сытным. Главным ингредиентом является авокадо, которое нужно просто примнуть вилкой. Прекрасным дополнением станет тунец.

Идея приготовления питательного тоста с авокадо и тунцем на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги Григорец (olya_hryhorets) в Instagram. Не стоит игнорировать жарку хлеба, ведь хрустящая корочка – это очень вкусно.

Элементарный авокадо-тост для питательного завтрака: готовится 5 минут
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Ингредиенты:

  • авокадо
  • соль
  • перец
  • лимонный сок
  • консервированный тунец
  • хлеб

Способ приготовления:

Элементарный авокадо-тост для питательного завтрака: готовится 5 минут

1. Авокадо размять вилкой.

Элементарный авокадо-тост для питательного завтрака: готовится 5 минут

2. Добавить специи и лимонный сок.

Элементарный авокадо-тост для питательного завтрака: готовится 5 минут

3. Хлеб подсушить в духовке.

Элементарный авокадо-тост для питательного завтрака: готовится 5 минут

4. На подсушенные кусочки выложить массу из авокадо на хлеб.

5. Сверху выложить тунец

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