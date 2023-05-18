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Элементарный авокадо-тост для питательного завтрака: готовится 5 минут
Такой завтрак не нужно варить или жарить. И, при этом, он получается очень питательным и сытным. Главным ингредиентом является авокадо, которое нужно просто примнуть вилкой. Прекрасным дополнением станет тунец.
Идея приготовления питательного тоста с авокадо и тунцем на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги Григорец (olya_hryhorets) в Instagram. Не стоит игнорировать жарку хлеба, ведь хрустящая корочка – это очень вкусно.
Ингредиенты:
- авокадо
- соль
- перец
- лимонный сок
- консервированный тунец
- хлеб
Способ приготовления:
1. Авокадо размять вилкой.
2. Добавить специи и лимонный сок.
3. Хлеб подсушить в духовке.
4. На подсушенные кусочки выложить массу из авокадо на хлеб.
5. Сверху выложить тунец
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