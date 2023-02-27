Простой и вкусный чизкейк из печенья: тесто раскатывать не нужно
Чизкейк – один из самых простых десертов, которые можно приготовить дома. Все потому, что для основания подойдет обычное печенье, которое нужно просто измельчить. Масса достаточно быстро выпекается и не требует вымешивания теста.
Идея приготовления чизкейка на основе из печенья опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (julia_vilich_food_blog) в Instagram.
Ингредиенты для основания:
- 280 г печенья "Орео"
- 120 г сливочного масла 82%
Способ приготовления:
1. Начинку печенья следует снять ножом.
2. Печенье измельчить в крошку с помощью блендера или скалкой. Добавить растопленное масло.
3. Вымешать ложкой. Готовая масса должна хорошо слипаться в руках при сжатии.
4. Крошки выкладываем на дно формы застеленной пергаментом. Пальцами формируем дно и бортики, прижимая крошки к форме. Ставим форму в морозильную камеру на 30 минут.
Ингредиенты для ванильно-творожной части:
- 270 г сливочного сыра
- 230 мл жирных сливок от 30%
- 80 г пудры
- 2 пакетика ванильного сахара
- 1 большое яйцо
- 1 ст.л ложка кукурузного крахмала с небольшой горкой
Способ приготовления ванильно-творожной массы:
1. Соединяем творог, сливки, яйцо, пудру и сахар.
2. Вымешиваем до однородности.
3. Далее добавляем крахмал, снова вымешиваем.
Ингредиенты для шоколадной части:
- 220 г сливочного сыра
- 100 мл жирных сливок от 30%
- 70 г молочного шоколада
- 30 г пудры
- 1 небольшое яйцо
- 1 ст.л кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. Шоколад нужно растопить на водяной бане или импульсами в микроволновке.
2. Даем остыть до комнатной температуры.
3. Все остальные ингредиенты соединяем между собой, перемешивая венчиком до однородности. В самом конце добавляем шоколад.
Уборка чизкейка:
1. Массы распределяем по кондитерским мешкам. Делаем надрезы.
2. Сначала выкладываем змейкой часть ванильной массы, далее всю шоколадную.
3. Сверху – оставшаяся ванильная.
4. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
5. Далее снижаем температуру до 150 градусов.
6. Выпекаем 35-40 минут. Готовый чизкейк должен "дрожать" посередине, но бока должны быть стабильны.
7. Даем остыть в духовке с открытой дверцей. Далее ставим в холодильник на 4-5 часов.
Ингредиент для вишневого топпинга:
- 270 г вишни
- 50 г сахара
- 10 г крахмала
- 30 мл воды
Способ приготовления:
1. К вишням добавляем сахар, крахмал и воду.
2. Ставим на маленький огонь.
3. При постоянном помешивании доводим массу до закипания. После закипания провариваем около минуты до загущения.
4. Даем остыть и выкладываем на готовый чизкейк. Ставим в холодильник на час.
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