Чизкейк – один из самых простых десертов, которые можно приготовить дома. Все потому, что для основания подойдет обычное печенье, которое нужно просто измельчить. Масса достаточно быстро выпекается и не требует вымешивания теста.

Идея приготовления чизкейка на основе из печенья опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (julia_vilich_food_blog) в Instagram.

Ингредиенты для основания:

280 г печенья "Орео"

120 г сливочного масла 82%

Способ приготовления:

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1. Начинку печенья следует снять ножом.

2. Печенье измельчить в крошку с помощью блендера или скалкой. Добавить растопленное масло.

3. Вымешать ложкой. Готовая масса должна хорошо слипаться в руках при сжатии.

4. Крошки выкладываем на дно формы застеленной пергаментом. Пальцами формируем дно и бортики, прижимая крошки к форме. Ставим форму в морозильную камеру на 30 минут.

Ингредиенты для ванильно-творожной части:

270 г сливочного сыра

230 мл жирных сливок от 30%

80 г пудры

2 пакетика ванильного сахара

1 большое яйцо

1 ст.л ложка кукурузного крахмала с небольшой горкой

Способ приготовления ванильно-творожной массы:

1. Соединяем творог, сливки, яйцо, пудру и сахар.

2. Вымешиваем до однородности.

3. Далее добавляем крахмал, снова вымешиваем.

Ингредиенты для шоколадной части:

220 г сливочного сыра

100 мл жирных сливок от 30%

70 г молочного шоколада

30 г пудры

1 небольшое яйцо

1 ст.л кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Шоколад нужно растопить на водяной бане или импульсами в микроволновке.

2. Даем остыть до комнатной температуры.

3. Все остальные ингредиенты соединяем между собой, перемешивая венчиком до однородности. В самом конце добавляем шоколад.

Уборка чизкейка:

1. Массы распределяем по кондитерским мешкам. Делаем надрезы.

2. Сначала выкладываем змейкой часть ванильной массы, далее всю шоколадную.

3. Сверху – оставшаяся ванильная.

4. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

5. Далее снижаем температуру до 150 градусов.

6. Выпекаем 35-40 минут. Готовый чизкейк должен "дрожать" посередине, но бока должны быть стабильны.

7. Даем остыть в духовке с открытой дверцей. Далее ставим в холодильник на 4-5 часов.

Ингредиент для вишневого топпинга:

270 г вишни

50 г сахара

10 г крахмала

30 мл воды

Способ приготовления:

1. К вишням добавляем сахар, крахмал и воду.

2. Ставим на маленький огонь.

3. При постоянном помешивании доводим массу до закипания. После закипания провариваем около минуты до загущения.

4. Даем остыть и выкладываем на готовый чизкейк. Ставим в холодильник на час.

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