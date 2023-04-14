Элементарный чизкейк в чашке: готовится 15 минут
Если нужно быстро сделать вкусный десерт – идеальным вариантом станет чизкейк в чашке. Он готовится либо в духовке, либо в микроволновке. В основе обычное печенье, потому тесто замешивать не придется.
Идея приготовления чизкейка в чашке опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram.
Ингредиенты для основания:
- 60 г печенья "топленое молоко"
- 15 г сливочного масла (72.5%)
Ингредиенты для творожного слоя:
- 150 г кисломолочного сыра
- 50 г сметаны (15%)
- 20 г кукурузного крахмала
- яйцо
- заменитель сахара или сахар 20 г (у меня эритрит)
Ингредиенты для верхнего слоя:
- 70-100 г малинового варенья (или любое другое, по вашему вкусу)
Способ приготовления:
1. В блендере перебиваем в крошку печенье. Добавляем к нему растопленное масло и все хорошо перемешиваем.
2. Выкладываем нижним слоем в две чашки и хорошо утрамбовываем.
3. В тарелку (а лучше в чашу блендера) выкладываем сыр, яйцо, сметану, крахмал, заменитель сахара. Все взбиваем блендером до однородной массы и перекладываем в чашки.
4. Отправляем в микроволновку на максимальной мощности (700-800 Вт) на 4-5 минут. Во время приготовления может сильно надуваться – это нормально.
5. Если нет микроволновки – тогда в духовке, при температуре 180 градусов на 20 минут.
6. Верхним слоем заливаем по 35-50 г варенья.
7. Разравниваем, ставим в холодильник немного настояться.
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