Если нужно быстро сделать вкусный десерт – идеальным вариантом станет чизкейк в чашке. Он готовится либо в духовке, либо в микроволновке. В основе обычное печенье, потому тесто замешивать не придется.

Идея приготовления чизкейка в чашке опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram.

Ингредиенты для основания:

60 г печенья "топленое молоко"

15 г сливочного масла (72.5%)

Ингредиенты для творожного слоя:

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150 г кисломолочного сыра

50 г сметаны (15%)

20 г кукурузного крахмала

яйцо

заменитель сахара или сахар 20 г (у меня эритрит)

Ингредиенты для верхнего слоя:

70-100 г малинового варенья (или любое другое, по вашему вкусу)

Способ приготовления:

1. В блендере перебиваем в крошку печенье. Добавляем к нему растопленное масло и все хорошо перемешиваем.

2. Выкладываем нижним слоем в две чашки и хорошо утрамбовываем.

3. В тарелку (а лучше в чашу блендера) выкладываем сыр, яйцо, сметану, крахмал, заменитель сахара. Все взбиваем блендером до однородной массы и перекладываем в чашки.

4. Отправляем в микроволновку на максимальной мощности (700-800 Вт) на 4-5 минут. Во время приготовления может сильно надуваться – это нормально.

5. Если нет микроволновки – тогда в духовке, при температуре 180 градусов на 20 минут.

6. Верхним слоем заливаем по 35-50 г варенья.

7. Разравниваем, ставим в холодильник немного настояться.

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