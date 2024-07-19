Элементарный десерт без раскатки теста и выпечки: идеей поделился Эктор Хименес-Браво
Десерты без выпечки – это отличная альтернатива разнообразным тортам, над приготовлением которых нужно стоять часами. Значительно проще будет взять обычное печенье, а также сделать простой крем, и вкусность для всей семьи готова.
Идея приготовления торта без выпечки из четырех ингредиентов опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram.
Ингредиенты:
- сгущенка – 440 г
- сливки 30% - 200 г
- лимонный сок - 80-100 г
- печенье
Способ приготовления:
1. В блендере смешать сгущенку, сливки и лимонный сок.
2. Взбить до однородной массы.
3. В форму выложить немного крема на дно.
4. Сверху разместить слой печенья.
5. Повторить процедуру, создавая 4-5 слоев.
6. Оставить десерт в холодильнике на 1-2 часа для охлаждения и пропитки.
7. Перед подачей украсить цедрой лимона и лайма.
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