Десерты без выпечки – это отличная альтернатива разнообразным тортам, над приготовлением которых нужно стоять часами. Значительно проще будет взять обычное печенье, а также сделать простой крем, и вкусность для всей семьи готова.

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Идея приготовления торта без выпечки из четырех ингредиентов опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram.

Ингредиенты:

сгущенка – 440 г

сливки 30% - 200 г

лимонный сок - 80-100 г

печенье

Способ приготовления:

1. В блендере смешать сгущенку, сливки и лимонный сок.

2. Взбить до однородной массы.

3. В форму выложить немного крема на дно.

4. Сверху разместить слой печенья.

5. Повторить процедуру, создавая 4-5 слоев.

6. Оставить десерт в холодильнике на 1-2 часа для охлаждения и пропитки.

7. Перед подачей украсить цедрой лимона и лайма.

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