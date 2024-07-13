Элементарный десерт без выпечки из печенья: проще любых тортов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный десерт без выпечки из печенья: проще любых тортов

Вместо тортов, которые нужно долго готовить, можно сделать такой элементарный десерт в стакане. В его основе обычное печенье, которое нужно обьединить с нежным кремом. После застывания массу сразу можно есть.

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Идея приготовления десерта из печенья без выпечки опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Все ингредиенты точно есть у вас в холодильнике.

Элементарный десерт без выпечки из печенья: проще любых тортов

Ингредиенты:

  • 600 мл молока
  • 2 яйца
  • 200 г сливочного масла 82%
  • 160 г сахара
  • 50 г кукурузного крахмала
  • ванильный сахар
  • любимое печенье
  • молоко для пропитки печенья
  • сок половины лимона

Способ приготовления:

Элементарный десерт без выпечки из печенья: проще любых тортов

1. Молоко нужно довести до кипения.

2. В миске смешать яйца, ванильный сахар и сахар, хорошо взбить.

3. Всыпать крахмал и размешать до однородности.

Элементарный десерт без выпечки из печенья: проще любых тортов

4. Горячее молоко тонкой струйкой влить в яично-крахмальную массу, постоянно помешивая.

5. Получившуюся однородную массу вернуть в кастрюлю.

6. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Крем должен остыть.

Элементарный десерт без выпечки из печенья: проще любых тортов

7. К крему добавить мягкое сливочное масло (убедитесь, что крем и масло одной температуры) и взбить миксером. Выжать сок из половины лимона и добавить в крем, хорошо перемешать.

 

8. Каждое печенье пропитать молоком и выложить десерт слоями, на низ немного крема – печенье – крем – печенье и сверху украсить. Можно растопленным шоколадом или измельченным печеньем.

9. Поставить в холодильник на 1 час и только после этого есть.

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