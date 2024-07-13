Вместо тортов, которые нужно долго готовить, можно сделать такой элементарный десерт в стакане. В его основе обычное печенье, которое нужно обьединить с нежным кремом. После застывания массу сразу можно есть.

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Идея приготовления десерта из печенья без выпечки опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Все ингредиенты точно есть у вас в холодильнике.

Ингредиенты:

600 мл молока

2 яйца

200 г сливочного масла 82%

160 г сахара

50 г кукурузного крахмала

ванильный сахар

любимое печенье

молоко для пропитки печенья

сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Молоко нужно довести до кипения.

2. В миске смешать яйца, ванильный сахар и сахар, хорошо взбить.

3. Всыпать крахмал и размешать до однородности.

4. Горячее молоко тонкой струйкой влить в яично-крахмальную массу, постоянно помешивая.

5. Получившуюся однородную массу вернуть в кастрюлю.

6. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Крем должен остыть.

7. К крему добавить мягкое сливочное масло (убедитесь, что крем и масло одной температуры) и взбить миксером. Выжать сок из половины лимона и добавить в крем, хорошо перемешать.

8. Каждое печенье пропитать молоком и выложить десерт слоями, на низ немного крема – печенье – крем – печенье и сверху украсить. Можно растопленным шоколадом или измельченным печеньем.

9. Поставить в холодильник на 1 час и только после этого есть.

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