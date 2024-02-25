Элементарный десерт без выпечки из пяти ингредиентов: готовится из творога

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный десерт без выпечки из пяти ингредиентов: готовится из творога

Этот десерт готовится даже проще традиционного чизкейка. Сырная масса застывает даже без основания. А внутрь вкусно добавить консервированный ананас.

Идея приготовления десерта из кисломолочного сыра без выпечки опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Можно есть сразу после застывания.

Элементарный десерт без выпечки из пяти ингредиентов: готовится из творога

Ингредиенты:

  • 600 г кисломолочного творога 9%
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  • 1 банка консервированных ананасов (580 мл)
  • 25 г желатина
  • 80 мл воды
  • 50-70 г сахара/пудры (по желанию)

Способ приготовления:

Элементарный десерт без выпечки из пяти ингредиентов: готовится из творога

1. Желатин залить холодной водой и даем набухнуть.

2. В сыр добавить сироп из консервированных ананасов и по желанию сахар или пудру.

3. Взбить до однородной массы.

Элементарный десерт без выпечки из пяти ингредиентов: готовится из творога

4. Набухший желатин растопить в микроволновке или водяной бане и осторожно ввести в творожную массу.

5. Ананасы нарезать кусочками.

Элементарный десерт без выпечки из пяти ингредиентов: готовится из творога

6. Добавить в творожную массу, тщательно перемешать.

7. Переложить творожно-ананасовую массу в силиконовую форму для выпечки, разровнять, накрыть пленкой и оставить минимум на 2-3 часа в холодильнике для застывания.

Элементарный десерт без выпечки из пяти ингредиентов: готовится из творога

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