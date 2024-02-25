Этот десерт готовится даже проще традиционного чизкейка. Сырная масса застывает даже без основания. А внутрь вкусно добавить консервированный ананас.

Идея приготовления десерта из кисломолочного сыра без выпечки опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Можно есть сразу после застывания.

Ингредиенты:

600 г кисломолочного творога 9%

Видео дня

1 банка консервированных ананасов (580 мл)

25 г желатина

80 мл воды

50-70 г сахара/пудры (по желанию)

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и даем набухнуть.

2. В сыр добавить сироп из консервированных ананасов и по желанию сахар или пудру.

3. Взбить до однородной массы.

4. Набухший желатин растопить в микроволновке или водяной бане и осторожно ввести в творожную массу.

5. Ананасы нарезать кусочками.

6. Добавить в творожную массу, тщательно перемешать.

7. Переложить творожно-ананасовую массу в силиконовую форму для выпечки, разровнять, накрыть пленкой и оставить минимум на 2-3 часа в холодильнике для застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: