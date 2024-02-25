Элементарный десерт без выпечки из пяти ингредиентов: готовится из творога
Этот десерт готовится даже проще традиционного чизкейка. Сырная масса застывает даже без основания. А внутрь вкусно добавить консервированный ананас.
Идея приготовления десерта из кисломолочного сыра без выпечки опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Можно есть сразу после застывания.
Ингредиенты:
- 600 г кисломолочного творога 9%
- 1 банка консервированных ананасов (580 мл)
- 25 г желатина
- 80 мл воды
- 50-70 г сахара/пудры (по желанию)
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой и даем набухнуть.
2. В сыр добавить сироп из консервированных ананасов и по желанию сахар или пудру.
3. Взбить до однородной массы.
4. Набухший желатин растопить в микроволновке или водяной бане и осторожно ввести в творожную массу.
5. Ананасы нарезать кусочками.
6. Добавить в творожную массу, тщательно перемешать.
7. Переложить творожно-ананасовую массу в силиконовую форму для выпечки, разровнять, накрыть пленкой и оставить минимум на 2-3 часа в холодильнике для застывания.
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