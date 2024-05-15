Сочная и сладкая клубника – это идеальное основание для приготовления простых десертов. Их даже не придется выпекать. Сделайте вкусный сливочный крем, соедините его с кусочками ягод, а также желе.

Идея приготовления клубничного десерта в креманце опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Можно подать на праздничный стол вместо торта.

Ингредиенты на 4 порции:

клубника – 300 г

яйца – 1 шт.

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сахар, ваниль – 50 г

крахмал – 1 ч.л.

молоко – 200 г

холодные сливки 33% – 150 г

печенье савоярди – 4 шт.

клубничное желе – 1 пачка

Способ приготовления:

1. Для крема соединить яйцо, сахар, крахмал, ваниль и молоко.

2. Довести на огне помешивая до загустения.

3. Охладить до комнатной температуры.

4. Взбить холодные сливки до стойких пиков, соединить с холодным кремом.

5. Печенье разрезать пополам.

6. Обмакнуть в клубничное пюре, выложить в креманки, сверху выложить крем.

7. Поставить в холодильник.

8. Желе приготовить согласно инструкции и охладить до комнатной температуры.

9. Клубнику порезать, выложить сверху на крем и залить желе. На 1 порцию у меня ушло ~2-3 ст.л. желе. Еще раз охлаждаем и вкушаем.

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