Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

Сочная и сладкая клубника – это идеальное основание для приготовления простых десертов. Их даже не придется выпекать. Сделайте вкусный сливочный крем, соедините его с кусочками ягод, а также желе.

Идея приготовления клубничного десерта в креманце опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Можно подать на праздничный стол вместо торта.

Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

Ингредиенты на 4 порции:

  • клубника – 300 г
  • яйца – 1 шт.
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  • сахар, ваниль – 50 г
  • крахмал – 1 ч.л.
  • молоко – 200 г
  • холодные сливки 33% – 150 г
  • печенье савоярди – 4 шт.
  • клубничное желе – 1 пачка

Способ приготовления:

Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

1. Для крема соединить яйцо, сахар, крахмал, ваниль и молоко.

2. Довести на огне помешивая до загустения.

Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

3. Охладить до комнатной температуры.

4. Взбить холодные сливки до стойких пиков, соединить с холодным кремом.

Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

5. Печенье разрезать пополам.

6. Обмакнуть в клубничное пюре, выложить в креманки, сверху выложить крем.

Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

7. Поставить в холодильник.

Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

8. Желе приготовить согласно инструкции и охладить до комнатной температуры.

Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

9. Клубнику порезать, выложить сверху на крем и залить желе. На 1 порцию у меня ушло ~2-3 ст.л. желе. Еще раз охлаждаем и вкушаем.

Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке

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