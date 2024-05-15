Элементарный десерт из клубники без выпечки: очень удобно подать прямо в креманке
Сочная и сладкая клубника – это идеальное основание для приготовления простых десертов. Их даже не придется выпекать. Сделайте вкусный сливочный крем, соедините его с кусочками ягод, а также желе.
Идея приготовления клубничного десерта в креманце опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Можно подать на праздничный стол вместо торта.
Ингредиенты на 4 порции:
- клубника – 300 г
- яйца – 1 шт.
- сахар, ваниль – 50 г
- крахмал – 1 ч.л.
- молоко – 200 г
- холодные сливки 33% – 150 г
- печенье савоярди – 4 шт.
- клубничное желе – 1 пачка
Способ приготовления:
1. Для крема соединить яйцо, сахар, крахмал, ваниль и молоко.
2. Довести на огне помешивая до загустения.
3. Охладить до комнатной температуры.
4. Взбить холодные сливки до стойких пиков, соединить с холодным кремом.
5. Печенье разрезать пополам.
6. Обмакнуть в клубничное пюре, выложить в креманки, сверху выложить крем.
7. Поставить в холодильник.
8. Желе приготовить согласно инструкции и охладить до комнатной температуры.
9. Клубнику порезать, выложить сверху на крем и залить желе. На 1 порцию у меня ушло ~2-3 ст.л. желе. Еще раз охлаждаем и вкушаем.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: