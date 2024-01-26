Иногда так хочется порадовать своих родных каким-нибудь вкусным блюдом и наблюдать, с каким удовольствием они его едят. Однако из-за постоянной нехватки времени в современном мире такие моменты происходят все реже. В таком случае на помощь всегда придут разнообразные быстрые рецепты вкусностей. На их приготовление не нужно тратить много времени, а гастрономическое удовольствие гарантировано будет получено.

Одним из таких рецептов в Instagram недавно поделилась фудблогер с ником marichka_gorodetska. Она рассказала, как приготовить замечательный крем за несколько минут и сделать из печенья невероятно вкусный десерт.

Ингредиенты для крема

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Яйцо – 1 шт

Сахар – 50 гр

Кукурузный крахмал – 30 гр

Молоко – 500 мл

Сливочное масло – 50 гр

Ингредиенты для основания

Молоко – 20 мл

Печенье – 1,5 пачки

Шоколад – 80 гр

Способ приготовления

1. Яйцо, сахар и крахмал смешиваем в отдельной емкости так, чтобы не было комочков.

2. Добавляем молоко и ставим на средний огонь. Завариваем крем постоянно перемешивая.

3. Снимаем крем с плиты, добавляем сливочное масло, перемешиваем и откладываем остывать.

4. На дно формы выкладываем слой печенья, каждое из которых предварительно было замочено в молоке.

5. Сверху выкладываем слой крема и повторяем эти два действия, пока не закончится крем.

6. Растапливаем шоколад в микроволновке на поливаем им десерт.

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