Элементарный торт из печенья и крема: вкуснятина за 5 минут
Иногда так хочется порадовать своих родных каким-нибудь вкусным блюдом и наблюдать, с каким удовольствием они его едят. Однако из-за постоянной нехватки времени в современном мире такие моменты происходят все реже. В таком случае на помощь всегда придут разнообразные быстрые рецепты вкусностей. На их приготовление не нужно тратить много времени, а гастрономическое удовольствие гарантировано будет получено.
Одним из таких рецептов в Instagram недавно поделилась фудблогер с ником marichka_gorodetska. Она рассказала, как приготовить замечательный крем за несколько минут и сделать из печенья невероятно вкусный десерт.
Ингредиенты для крема
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 50 гр
- Кукурузный крахмал – 30 гр
- Молоко – 500 мл
- Сливочное масло – 50 гр
Ингредиенты для основания
- Молоко – 20 мл
- Печенье – 1,5 пачки
- Шоколад – 80 гр
Способ приготовления
1. Яйцо, сахар и крахмал смешиваем в отдельной емкости так, чтобы не было комочков.
2. Добавляем молоко и ставим на средний огонь. Завариваем крем постоянно перемешивая.
3. Снимаем крем с плиты, добавляем сливочное масло, перемешиваем и откладываем остывать.
4. На дно формы выкладываем слой печенья, каждое из которых предварительно было замочено в молоке.
5. Сверху выкладываем слой крема и повторяем эти два действия, пока не закончится крем.
6. Растапливаем шоколад в микроволновке на поливаем им десерт.
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