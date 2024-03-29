Элементарный десерт из ряженки без выпечки: готовится 5 минут
Ряженку можно просто пить в прикуску с печеньем или приготовить из нее очень простой десерт. Для него вам понадобится всего 5 минут. Масса отлично застывает в холодильнике, поэтому ничего выпекать не придется.
Идея приготовления десерта без выпечки за 5 минут из ряженки опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Добавьте какао для шоколадного цвета и вкуса.
Ингредиенты:
- ряженка – 450-500 мл.
- какао – 2 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- желатин – 10 г
- вода – 50 мл
- банан – 2 шт.
Способ приготовления:
1. В желатин добавить воду.
2. Перемешать и отставить до полного растворения.
3. В ряженку добавить какао, сахар, банан нарезанный.
4. Взбить блендером.
5. Тоненькой струйкой влить желатин растопленный и взбить блендером до однородной консистенции.
6. Разлить по формочкам.
7. Поставить в холодильник минимум в час.
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