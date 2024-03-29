Ряженку можно просто пить в прикуску с печеньем или приготовить из нее очень простой десерт. Для него вам понадобится всего 5 минут. Масса отлично застывает в холодильнике, поэтому ничего выпекать не придется.

Идея приготовления десерта без выпечки за 5 минут из ряженки опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Добавьте какао для шоколадного цвета и вкуса.

Ингредиенты:

ряженка – 450-500 мл.

какао – 2 ст.л.

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сахар – 2 ст.л.

желатин – 10 г

вода – 50 мл

банан – 2 шт.

Способ приготовления:

1. В желатин добавить воду.

2. Перемешать и отставить до полного растворения.

3. В ряженку добавить какао, сахар, банан нарезанный.

4. Взбить блендером.

5. Тоненькой струйкой влить желатин растопленный и взбить блендером до однородной консистенции.

6. Разлить по формочкам.

7. Поставить в холодильник минимум в час.

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