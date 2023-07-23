Вместо приготовления выпечки с персиками можно сделать холодный десерт. В его основе обычная сметана, а сверху – фрукты. Масса отлично застывает в холодильнике и выходит очень легкой.

Идея приготовления элементарного персикового десерта без выпечки опубликована на странице блоггера Екатерины с ником katien.ly в Instagram. Очень удобно подавать порционно в стаканах.

Ингредиенты:

сметана – 300 г

молоко – 200 мл

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желе – 1 пакетик

персики – 2-3 шт

желатин – 15 г

сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Желатин залить 100 мл молока и поставить набухаться на 10 минут.

2. Смешать сметану, сахарную пудру и остальное молоко.

3. Набухший желатин подогреть на водяной бане до полного растворения. Далее добавить его в сметану.

4. Разлить все в формы и поставить в холодильник.

5. Пока сметана будет охлаждаться – нарезать персики тоненькими слайсами и приготовить желе.

6. Далее на охлажденную сметану выложить персики и залить желе (холодное, чтобы не растопило сметану).

7. Отправить все снова в холодильник до полного застывания.

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