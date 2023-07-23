Элементарный десерт с персиками без выпекания в стакане: застывает в холодильнике
Вместо приготовления выпечки с персиками можно сделать холодный десерт. В его основе обычная сметана, а сверху – фрукты. Масса отлично застывает в холодильнике и выходит очень легкой.
Идея приготовления элементарного персикового десерта без выпечки опубликована на странице блоггера Екатерины с ником katien.ly в Instagram. Очень удобно подавать порционно в стаканах.
Ингредиенты:
- сметана – 300 г
- молоко – 200 мл
- желе – 1 пакетик
- персики – 2-3 шт
- желатин – 15 г
- сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
1. Желатин залить 100 мл молока и поставить набухаться на 10 минут.
2. Смешать сметану, сахарную пудру и остальное молоко.
3. Набухший желатин подогреть на водяной бане до полного растворения. Далее добавить его в сметану.
4. Разлить все в формы и поставить в холодильник.
5. Пока сметана будет охлаждаться – нарезать персики тоненькими слайсами и приготовить желе.
6. Далее на охлажденную сметану выложить персики и залить желе (холодное, чтобы не растопило сметану).
7. Отправить все снова в холодильник до полного застывания.
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