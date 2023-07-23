Элементарный десерт с персиками без выпекания в стакане: застывает в холодильнике

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный десерт с персиками без выпекания в стакане: застывает в холодильнике

Вместо приготовления выпечки с персиками можно сделать холодный десерт. В его основе обычная сметана, а сверху – фрукты. Масса отлично застывает в холодильнике и выходит очень легкой.

Идея приготовления элементарного персикового десерта без выпечки опубликована на странице блоггера Екатерины с ником katien.ly в Instagram. Очень удобно подавать порционно в стаканах.

Элементарный десерт с персиками без выпекания в стакане: застывает в холодильнике

Ингредиенты:

  • сметана – 300 г
  • молоко – 200 мл
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  • желе – 1 пакетик
  • персики – 2-3 шт
  • желатин – 15 г
  • сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарный десерт с персиками без выпекания в стакане: застывает в холодильнике

1. Желатин залить 100 мл молока и поставить набухаться на 10 минут.

2. Смешать сметану, сахарную пудру и остальное молоко.

3. Набухший желатин подогреть на водяной бане до полного растворения. Далее добавить его в сметану.

Элементарный десерт с персиками без выпекания в стакане: застывает в холодильнике

4. Разлить все в формы и поставить в холодильник.

5. Пока сметана будет охлаждаться – нарезать персики тоненькими слайсами и приготовить желе.

Элементарный десерт с персиками без выпекания в стакане: застывает в холодильнике

6. Далее на охлажденную сметану выложить персики и залить желе (холодное, чтобы не растопило сметану).

7. Отправить все снова в холодильник до полного застывания.

Элементарный десерт с персиками без выпекания в стакане: застывает в холодильнике

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