Элементарный десерт с вишнями в стакане: выпекать не придется
Чтобы десерт был вкусным и изысканным, вовсе не обязательно его выпекать. Можно воспользоваться ленивым вариантом, в котором все компоненты нужно просто выложить в стакан слоями. Его еще очень удобно подавать, потому что разрезать не нужно.
Идея приготовления простого десерта без выпечки в стакане опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Можно использовать любые замороженные ягоды, которые у вас есть.
Ингредиенты:
- 200 г любых ягод
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- 50-70 мл воды
Ингредиенты для крема:
- 150 г сливочного сыра
- 2 ст.л. сметаны (можно заменить на сливки)
- 1 ст.л. сахарной пудры
- 40 г белого шоколада
Ингредиенты для крошки:
- 50 г песочного печенья
- 15 г сливочного масла
- орешки по желанию
Способ приготовления:
1. Для ягодного конфи соединить все ингредиенты, поставить на медленный/средний огонь и постоянно помешивая 3-5 минут, довести до загустения.
2. Обязательно охладить до комнатной температуры.
3. Для крема сливочный сыр, сахарную пудру и сметану взбить до однородности (вместо сметаны можно использовать жирные сливки, взбить их вместе с пудрой до стойких пиков, ввести сливочный сыр и перемешать).
4. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами, охладить и добавить в крем, перемешать.
5. Для крошки измельчить печенье, добавить в него растопленное масло и, по желанию, орешки.
6. Собрать десерт в стакане.
7. Подавать можно сразу, но лучше всего поставить его в холодильник на час, чтобы он немного настоялся.
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