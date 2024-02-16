Чтобы десерт был вкусным и изысканным, вовсе не обязательно его выпекать. Можно воспользоваться ленивым вариантом, в котором все компоненты нужно просто выложить в стакан слоями. Его еще очень удобно подавать, потому что разрезать не нужно.

Идея приготовления простого десерта без выпечки в стакане опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Можно использовать любые замороженные ягоды, которые у вас есть.

Ингредиенты:

200 г любых ягод

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1 ст.л. лимонного сока

1 ст.л. сахара

1 ст.л. кукурузного крахмала

50-70 мл воды

Ингредиенты для крема:

150 г сливочного сыра

2 ст.л. сметаны (можно заменить на сливки)

1 ст.л. сахарной пудры

40 г белого шоколада

Ингредиенты для крошки:

50 г песочного печенья

15 г сливочного масла

орешки по желанию

Способ приготовления:

1. Для ягодного конфи соединить все ингредиенты, поставить на медленный/средний огонь и постоянно помешивая 3-5 минут, довести до загустения.

2. Обязательно охладить до комнатной температуры.

3. Для крема сливочный сыр, сахарную пудру и сметану взбить до однородности (вместо сметаны можно использовать жирные сливки, взбить их вместе с пудрой до стойких пиков, ввести сливочный сыр и перемешать).

4. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами, охладить и добавить в крем, перемешать.

5. Для крошки измельчить печенье, добавить в него растопленное масло и, по желанию, орешки.

6. Собрать десерт в стакане.

7. Подавать можно сразу, но лучше всего поставить его в холодильник на час, чтобы он немного настоялся.

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