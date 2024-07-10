Десерты из желе выручают в тот случай, если вам быстро нужно приготовить что-нибудь вкусненькое и времени на выпекание тортов нет, или если вы знаете, что скоро выключат свет. Их можно подать прямо в стаканах и обьединить разнообразные вкусы, которые любите. К примеру, шоколадный, сливочный и вишневый.

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Идея приготовления быстрого желатинового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Вкус выходит очень нежным.

Ингредиенты:

желатин – 50 г

вода – 4 стакана

молоко – 3 стакана

какао – 4 ч.л.

сахар – 1 стакан

сметана 20-30% – 0,5 л

сахар (2) – 1,5 стакана

ванильный сахар – 10 г или ванильная эссенция несколько капель

вишневый сок – 4 стакана

Способ приготовления:

1. В миску засыпать желатин, залить 4 стаканами воды, перемешать и отставить набухать.

2. Для первого слоя в сотейник всыпаем сахар, просеянное какао, перемешать, чтобы не было комочков, залить молоком, довести до кипения и охладить до комнатной температуры.

3. Набухшую желатиновую массу растопить на водяной бане до полного растворения.

4. Полтора стакана раствора желатина влить в смесь какао и молока, перемешать и разлить в стаканы, поставить в холодильник до полного застывания.

5. К сметане засыпать сахар, добавить несколько капель ванильной эссенции, перемешать до полного растворения сахара.

6. Влить стакан желатинового раствора, перемешать и влить в стаканы – это вторая прослойка, поставить в холодильник до полного застывания.

7. Для третьей прослойки взять вишневый сок, в него влить оставшийся раствор желатина.

8. Залить в стакан и поставить в холодильник до полного застывания.

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