Элементарный десерт с желе слоями: выпекать ничего не придется
Десерты из желе выручают в тот случай, если вам быстро нужно приготовить что-нибудь вкусненькое и времени на выпекание тортов нет, или если вы знаете, что скоро выключат свет. Их можно подать прямо в стаканах и обьединить разнообразные вкусы, которые любите. К примеру, шоколадный, сливочный и вишневый.
Идея приготовления быстрого желатинового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Вкус выходит очень нежным.
Ингредиенты:
- желатин – 50 г
- вода – 4 стакана
- молоко – 3 стакана
- какао – 4 ч.л.
- сахар – 1 стакан
- сметана 20-30% – 0,5 л
- сахар (2) – 1,5 стакана
- ванильный сахар – 10 г или ванильная эссенция несколько капель
- вишневый сок – 4 стакана
Способ приготовления:
1. В миску засыпать желатин, залить 4 стаканами воды, перемешать и отставить набухать.
2. Для первого слоя в сотейник всыпаем сахар, просеянное какао, перемешать, чтобы не было комочков, залить молоком, довести до кипения и охладить до комнатной температуры.
3. Набухшую желатиновую массу растопить на водяной бане до полного растворения.
4. Полтора стакана раствора желатина влить в смесь какао и молока, перемешать и разлить в стаканы, поставить в холодильник до полного застывания.
5. К сметане засыпать сахар, добавить несколько капель ванильной эссенции, перемешать до полного растворения сахара.
6. Влить стакан желатинового раствора, перемешать и влить в стаканы – это вторая прослойка, поставить в холодильник до полного застывания.
7. Для третьей прослойки взять вишневый сок, в него влить оставшийся раствор желатина.
8. Залить в стакан и поставить в холодильник до полного застывания.
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