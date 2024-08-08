Если в холодильнике есть шоколад, молоко и масло, из таких ингредиентов можно приготовить полноценный десерт. Выпекать его не нужно, а подавать удобно прямо в стакане.

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Идея приготовления элементарного десерта из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Вам понадобится всего несколько минут.

Ингредиенты:

молочный шоколад – 250 г

молоко – 200 г

масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Растопить шоколад в молоке.

2. Добавить масло.

3. Проварить 5-7 минут, иногда помешивая.

4. Разлить по стаканам.

5. Оставить охладиться до желаемой консистенции. Чем длиннее, тем плотнее будет десерт.

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