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Элементарный десерт в стакане из трех ингредиентов: выпекать не придется
Если в холодильнике есть шоколад, молоко и масло, из таких ингредиентов можно приготовить полноценный десерт. Выпекать его не нужно, а подавать удобно прямо в стакане.
Идея приготовления элементарного десерта из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Вам понадобится всего несколько минут.
Ингредиенты:
- молочный шоколад – 250 г
- молоко – 200 г
- масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Растопить шоколад в молоке.
2. Добавить масло.
3. Проварить 5-7 минут, иногда помешивая.
4. Разлить по стаканам.
5. Оставить охладиться до желаемой консистенции. Чем длиннее, тем плотнее будет десерт.
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