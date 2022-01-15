Элементарный десерт за 5 минут без выпечки: понадобится стакан
Приготовить нереально вкусный и полезный десерт в 5 минут – возможно. И для этого даже не пригодится духовка. Такой пудинг сочетает в себе тонкий шоколадный, фруктовый и овсяный вкусы, поэтому здесь можно обойтись без сахара, ведь все компоненты отдают свой натуральный солод. Идеально подойдет для завтрака или обеденного перекуса на работе.
Идея опубликована на странице pp_skill в Instagram.
Рецепт на две порции
Ингредиенты:
овсяные хлопья – 100 г
большой банан – 100 г
порошок какао – 2 ч/л
кипяток – 20 мл
греческий йогур – 250 г
орешки по вкусу
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья обжарить с размятым бананом в течение 2-3 минут на сухой сковороде.
2. Какао заварить кипятком и добавить в греческий йогурт, перемешать.
3. Выложить слоями в стакан, сверху украсить орешками.
4. Кому не хватает солода, можно добавить мед или какой-нибудь натуральный сироп между слоями.
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