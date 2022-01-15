Элементарный десерт за 5 минут без выпечки: понадобится стакан

Приготовить нереально вкусный и полезный десерт в 5 минут – возможно. И для этого даже не пригодится духовка. Такой пудинг сочетает в себе тонкий шоколадный, фруктовый и овсяный вкусы, поэтому здесь можно обойтись без сахара, ведь все компоненты отдают свой натуральный солод. Идеально подойдет для завтрака или обеденного перекуса на работе.

Идея опубликована на странице pp_skill в Instagram.

Рецепт на две порции

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 100 г

большой банан – 100 г

порошок какао – 2 ч/л

кипяток – 20 мл

греческий йогур – 250 г

орешки по вкусу

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Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья обжарить с размятым бананом в течение 2-3 минут на сухой сковороде.

2. Какао заварить кипятком и добавить в греческий йогурт, перемешать.

3. Выложить слоями в стакан, сверху украсить орешками.

4. Кому не хватает солода, можно добавить мед или какой-нибудь натуральный сироп между слоями.

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