Если на выпечку десертов нет времени – такой чизкейк будет идеальным вариантом. В его основе творожно-йогуртовая масса, прекрасно застывает в холодильнике. Прекрасным дополнением будут сочные ягоды сверху.

Идея приготовления нежного йогуртового чизкейка с ягодами без выпечки опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Нижний корж – это обычное печенье.

Ингредиенты для основания:

150 г песочного печенья

60 г сливочного масла ⠀ ⠀

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Ингредиенты для начинки:

10 г желатина

40 мл холодной воды

300 г крем-сыра

300 г густого натурального йогурта (8-10%)

75 г сахарной пудры ⠀

Ингредиенты для ягодного слоя:

400 г свежих или размороженных ягод

60-80 г сахара

1 ст.л. лимонного сока

20 г кукурузного крахмала

80 мл воды ⠀

Способ приготовления основания:

1. Печенье измельчить в блендере до состояния крошки.

2. Добавить растопленное масло и перемешать.

3. Положить в форму и равномерно распределить по дну.

4. Поставить в холодильник, пока готовится начинка. ⠀ ⠀

5. Для желатин начинки замочить в холодной воде на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите.

6. Крем-сыр, йогурт и пудру взбить до загустения миксером. Продолжая взбивать на низкой скорости, влить растопленный желатин.

7. Положить массу на основание из печенья, разровнять и забрать в холодильник на 4-6 часов.

8. Для ягодного слоя соединить ягоды, сахар, лимонный сок и крахмал с водой.

9. Помешивая, варить до загущения. Дать остыть, положить сверху на начинку и снова убрать в холодильник на 1-2 часа.

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