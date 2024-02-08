Элементарный йогуртовый чизкейк с ягодами: выпекать не придется
Если на выпечку десертов нет времени – такой чизкейк будет идеальным вариантом. В его основе творожно-йогуртовая масса, прекрасно застывает в холодильнике. Прекрасным дополнением будут сочные ягоды сверху.
Идея приготовления нежного йогуртового чизкейка с ягодами без выпечки опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Нижний корж – это обычное печенье.
Ингредиенты для основания:
- 150 г песочного печенья
- 60 г сливочного масла ⠀ ⠀
Ингредиенты для начинки:
- 10 г желатина
- 40 мл холодной воды
- 300 г крем-сыра
- 300 г густого натурального йогурта (8-10%)
- 75 г сахарной пудры ⠀
Ингредиенты для ягодного слоя:
- 400 г свежих или размороженных ягод
- 60-80 г сахара
- 1 ст.л. лимонного сока
- 20 г кукурузного крахмала
- 80 мл воды ⠀
Способ приготовления основания:
1. Печенье измельчить в блендере до состояния крошки.
2. Добавить растопленное масло и перемешать.
3. Положить в форму и равномерно распределить по дну.
4. Поставить в холодильник, пока готовится начинка. ⠀ ⠀
5. Для желатин начинки замочить в холодной воде на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите.
6. Крем-сыр, йогурт и пудру взбить до загустения миксером. Продолжая взбивать на низкой скорости, влить растопленный желатин.
7. Положить массу на основание из печенья, разровнять и забрать в холодильник на 4-6 часов.
8. Для ягодного слоя соединить ягоды, сахар, лимонный сок и крахмал с водой.
9. Помешивая, варить до загущения. Дать остыть, положить сверху на начинку и снова убрать в холодильник на 1-2 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: