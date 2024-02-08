Элементарный йогуртовый чизкейк с ягодами: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный йогуртовый чизкейк с ягодами: выпекать не придется

Если на выпечку десертов нет времени – такой чизкейк будет идеальным вариантом. В его основе творожно-йогуртовая масса, прекрасно застывает в холодильнике. Прекрасным дополнением будут сочные ягоды сверху.

Идея приготовления нежного йогуртового чизкейка с ягодами без выпечки опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Нижний корж – это обычное печенье.

Элементарный йогуртовый чизкейк с ягодами: выпекать не придется

Ингредиенты для основания:

  • 150 г песочного печенья
  • 60 г сливочного масла ⠀ ⠀
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Ингредиенты для начинки:

  • 10 г желатина
  • 40 мл холодной воды
  • 300 г крем-сыра
  • 300 г густого натурального йогурта (8-10%)
  • 75 г сахарной пудры ⠀

Ингредиенты для ягодного слоя:

  • 400 г свежих или размороженных ягод
  • 60-80 г сахара
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 20 г кукурузного крахмала
  • 80 мл воды ⠀

Способ приготовления основания:

Элементарный йогуртовый чизкейк с ягодами: выпекать не придется

1. Печенье измельчить в блендере до состояния крошки.

2. Добавить растопленное масло и перемешать.

Элементарный йогуртовый чизкейк с ягодами: выпекать не придется

3. Положить в форму и равномерно распределить по дну.

4. Поставить в холодильник, пока готовится начинка. ⠀ ⠀

5. Для желатин начинки замочить в холодной воде на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите.

Элементарный йогуртовый чизкейк с ягодами: выпекать не придется

6. Крем-сыр, йогурт и пудру взбить до загустения миксером. Продолжая взбивать на низкой скорости, влить растопленный желатин.

7. Положить массу на основание из печенья, разровнять и забрать в холодильник на 4-6 часов.

Элементарный йогуртовый чизкейк с ягодами: выпекать не придется

8. Для ягодного слоя соединить ягоды, сахар, лимонный сок и крахмал с водой.

9. Помешивая, варить до загущения. Дать остыть, положить сверху на начинку и снова убрать в холодильник на 1-2 часа.

Элементарный йогуртовый чизкейк с ягодами: выпекать не придется

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