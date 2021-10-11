Элементарный кекс "12 ложек" – секрет вкусной выпечки

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,4 т.
Элементарный кекс '12 ложек' – секрет вкусной выпечки

Приготовление любой выпечки – это всегда хлопоты для неопытных кулинаров, ведь нужно правильно рассчитать необходимое количество ингредиентов. Если на каком-то этапе допустить ошибки – блюдо уже не получится. Кекс "12 ложек" – это настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться с выпечкой и большим количеством разнообразных компонентов.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления кекса "12 ложек", которую опубликовала фудблогер nataliiasaulova на своей странице в Instagram.

Кекс "12 ложек"

Приготовление десерта

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт

  • сахар – 12 ст.л

  • ваниль

  • соль – щепотка

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  • молоко – 12 ст.л

  • масло – 12 ст.л

  • мука – 12 ст.л

  • разрыхлитель – 7 г

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с солью, сахаром и ванилью.

  2. Добавить молоко и масло.

  3. Муку и разрыхлитель.

  4. Выпекать при температуре 180 градусов.

  5. На готовность проверить деревянной шпажкой.

В осенний период организм особенно нуждается в витаминах. Поэтому к выпечке можно готовить разнообразные полезные начинки или джемы. Например, из облепихи. Идею облепихового курда из 5 ингредиентов опубликовала фудблогер luci54xp на своей странице в Instagram.

Выпечка с облепиховым курдом

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 1 стакан

  • сливочное масло – 60 г

  • перетертые через сито облепиха – 400 мл

  • апельсиновый сок – 1 ст.л

Способ приготовления:

  1. Нагреть в сотейнике ягоды и пропустить их через сито.

  2. В чистом сотейнике нагреть яйца и сахар, постоянно помешивать, пока сахар не растает полностью.

  3. Добавить сливочное масло, варить на слабом огне до закипания.

  4. Добавить облепиху и апельсиновый сок.

  5. Довести до кипения и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения около 20-35 минут.

  6. Перелить в баночки и охладить.

  7. Сохраняется курд в холодильнике не более 2-х недель.

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