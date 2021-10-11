Элементарный кекс "12 ложек" – секрет вкусной выпечки
Приготовление любой выпечки – это всегда хлопоты для неопытных кулинаров, ведь нужно правильно рассчитать необходимое количество ингредиентов. Если на каком-то этапе допустить ошибки – блюдо уже не получится. Кекс "12 ложек" – это настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться с выпечкой и большим количеством разнообразных компонентов.
Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления кекса "12 ложек", которую опубликовала фудблогер nataliiasaulova на своей странице в Instagram.
Кекс "12 ложек"
Ингредиенты:
яйца – 3 шт
сахар – 12 ст.л
ваниль
соль – щепотка
молоко – 12 ст.л
масло – 12 ст.л
мука – 12 ст.л
разрыхлитель – 7 г
Способ приготовления:
Яйца взбить с солью, сахаром и ванилью.
Добавить молоко и масло.
Муку и разрыхлитель.
Выпекать при температуре 180 градусов.
На готовность проверить деревянной шпажкой.
В осенний период организм особенно нуждается в витаминах. Поэтому к выпечке можно готовить разнообразные полезные начинки или джемы. Например, из облепихи. Идею облепихового курда из 5 ингредиентов опубликовала фудблогер luci54xp на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
сахар – 1 стакан
сливочное масло – 60 г
перетертые через сито облепиха – 400 мл
апельсиновый сок – 1 ст.л
Способ приготовления:
Нагреть в сотейнике ягоды и пропустить их через сито.
В чистом сотейнике нагреть яйца и сахар, постоянно помешивать, пока сахар не растает полностью.
Добавить сливочное масло, варить на слабом огне до закипания.
Добавить облепиху и апельсиновый сок.
Довести до кипения и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения около 20-35 минут.
Перелить в баночки и охладить.
Сохраняется курд в холодильнике не более 2-х недель.
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