Элементарный кекс '12 ложек' – секрет вкусной выпечки

Приготовление любой выпечки – это всегда хлопоты для неопытных кулинаров, ведь нужно правильно рассчитать необходимое количество ингредиентов. Если на каком-то этапе допустить ошибки – блюдо уже не получится. Кекс "12 ложек" – это настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться с выпечкой и большим количеством разнообразных компонентов.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления кекса "12 ложек", которую опубликовала фудблогер nataliiasaulova на своей странице в Instagram.

Кекс "12 ложек"

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 12 ст.л

ваниль

соль – щепотка

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молоко – 12 ст.л

масло – 12 ст.л

мука – 12 ст.л

разрыхлитель – 7 г

Способ приготовления:

Яйца взбить с солью, сахаром и ванилью. Добавить молоко и масло. Муку и разрыхлитель. Выпекать при температуре 180 градусов. На готовность проверить деревянной шпажкой.

В осенний период организм особенно нуждается в витаминах. Поэтому к выпечке можно готовить разнообразные полезные начинки или джемы. Например, из облепихи. Идею облепихового курда из 5 ингредиентов опубликовала фудблогер luci54xp на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 1 стакан

сливочное масло – 60 г

перетертые через сито облепиха – 400 мл

апельсиновый сок – 1 ст.л

Способ приготовления:

Нагреть в сотейнике ягоды и пропустить их через сито. В чистом сотейнике нагреть яйца и сахар, постоянно помешивать, пока сахар не растает полностью. Добавить сливочное масло, варить на слабом огне до закипания. Добавить облепиху и апельсиновый сок. Довести до кипения и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения около 20-35 минут. Перелить в баночки и охладить. Сохраняется курд в холодильнике не более 2-х недель.

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