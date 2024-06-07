Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
150
Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт

Сезонная клубника – это универсальная ягода для всевозможных десертов. И их даже не придется выпекать. Для основания можно использовать обычное печенье, а для начинки – нежную творожную массу.

Идея приготовления сезонного клубничного чизкейка без выпечки опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Сверху желе.

Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт

Ингредиенты:

  • печенье "К кофе" – 400 г
  • масло сливочное – 200 г
  • сливки 33% – 250 мл
  • крем-творог – 550 г
  • желатин (25 г + вода 100 мл)
  • клубника – 500 г
  • сахарная пудра – 150 г
  • клубничное желе – 1 пакетик

Способ приготовления:

Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт

1. Печенье измельчить в крошку и соединить с растопленным маслом.

2. Перемешать и выложить в форму, застеленную пергаментом.

Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт

3. Форму смазать растительным маслом.

4. Сформировать дно из печенья и поставить в холодильник на 20 минут.

5. Желатин залить холодной водой.

Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт

6. Соединить крем-сыр, сливки, сахарную пудру и растопленный желатин (подогреть его в микроволновке).

7. Взбить миксером или венчиком.

Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт

8. Вылить творожную массу на дно формы и оставить в холодильнике на 40-60 минут.

9. Желе готовить по инструкции и на охлажденный чизкейк выложить клубнику.

Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт

10. Сверху постепенно поливаем желе.

11. Оставить в холодильнике на 4-5 часов.

Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт

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