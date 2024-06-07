Сезонная клубника – это универсальная ягода для всевозможных десертов. И их даже не придется выпекать. Для основания можно использовать обычное печенье, а для начинки – нежную творожную массу.

Идея приготовления сезонного клубничного чизкейка без выпечки опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Сверху желе.

Ингредиенты:

печенье "К кофе" – 400 г

масло сливочное – 200 г

сливки 33% – 250 мл

крем-творог – 550 г

желатин (25 г + вода 100 мл)

клубника – 500 г

сахарная пудра – 150 г

клубничное желе – 1 пакетик

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в крошку и соединить с растопленным маслом.

2. Перемешать и выложить в форму, застеленную пергаментом.

3. Форму смазать растительным маслом.

4. Сформировать дно из печенья и поставить в холодильник на 20 минут.

5. Желатин залить холодной водой.

6. Соединить крем-сыр, сливки, сахарную пудру и растопленный желатин (подогреть его в микроволновке).

7. Взбить миксером или венчиком.

8. Вылить творожную массу на дно формы и оставить в холодильнике на 40-60 минут.

9. Желе готовить по инструкции и на охлажденный чизкейк выложить клубнику.

10. Сверху постепенно поливаем желе.

11. Оставить в холодильнике на 4-5 часов.

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