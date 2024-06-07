Элементарный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить сезонный десерт
Сезонная клубника – это универсальная ягода для всевозможных десертов. И их даже не придется выпекать. Для основания можно использовать обычное печенье, а для начинки – нежную творожную массу.
Идея приготовления сезонного клубничного чизкейка без выпечки опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Сверху желе.
Ингредиенты:
- печенье "К кофе" – 400 г
- масло сливочное – 200 г
- сливки 33% – 250 мл
- крем-творог – 550 г
- желатин (25 г + вода 100 мл)
- клубника – 500 г
- сахарная пудра – 150 г
- клубничное желе – 1 пакетик
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в крошку и соединить с растопленным маслом.
2. Перемешать и выложить в форму, застеленную пергаментом.
3. Форму смазать растительным маслом.
4. Сформировать дно из печенья и поставить в холодильник на 20 минут.
5. Желатин залить холодной водой.
6. Соединить крем-сыр, сливки, сахарную пудру и растопленный желатин (подогреть его в микроволновке).
7. Взбить миксером или венчиком.
8. Вылить творожную массу на дно формы и оставить в холодильнике на 40-60 минут.
9. Желе готовить по инструкции и на охлажденный чизкейк выложить клубнику.
10. Сверху постепенно поливаем желе.
11. Оставить в холодильнике на 4-5 часов.
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