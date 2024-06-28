Для десерта без выпечки можно использовать клубнику. Если ягоду не нагревать – она остается очень сочной и ароматной. Именно то, что нужно для летнего периода.

Видео дня

Идея приготовления желейного клубничного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. В основе обычный желатин.

Ингредиенты:

клубника (или любые ягоды или фрукты) – 400-500 г

молоко – 200 мл.

кисломолочный творог – 400 г

сахар – 120 г

желатин – 15 г + 90 мл воды

ванилин или ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Клубнику нарезать небольшими кубиками.

2. Желатин залить водой, отставить набухать.

3. В миску переложить кисломолочный творог, молоко, сахар, ванилин или ванильный сахар и взбить все блендером до однородности.

4. Желатин растопить на паровой бане или в микроволновке импульсами 30 секунд.

5. Влить в творожную массу и снова взбить блендером.

6. Добавить клубнику и перемешать все ложкой.

7. Форму обернуть пищевой пленкой.

8. Выложить сырковую массу, выровнять сверху ложкой и сверху прикрыть пищевой пленкой в контакт.

9. Переложить в холодильник до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: