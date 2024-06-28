Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.
Для десерта без выпечки можно использовать клубнику. Если ягоду не нагревать – она остается очень сочной и ароматной. Именно то, что нужно для летнего периода.
Идея приготовления желейного клубничного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. В основе обычный желатин.
Ингредиенты:
- клубника (или любые ягоды или фрукты) – 400-500 г
- молоко – 200 мл.
- кисломолочный творог – 400 г
- сахар – 120 г
- желатин – 15 г + 90 мл воды
- ванилин или ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Клубнику нарезать небольшими кубиками.
2. Желатин залить водой, отставить набухать.
3. В миску переложить кисломолочный творог, молоко, сахар, ванилин или ванильный сахар и взбить все блендером до однородности.
4. Желатин растопить на паровой бане или в микроволновке импульсами 30 секунд.
5. Влить в творожную массу и снова взбить блендером.
6. Добавить клубнику и перемешать все ложкой.
7. Форму обернуть пищевой пленкой.
8. Выложить сырковую массу, выровнять сверху ложкой и сверху прикрыть пищевой пленкой в контакт.
9. Переложить в холодильник до готовности.
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