Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
75
Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.

Для десерта без выпечки можно использовать клубнику. Если ягоду не нагревать – она остается очень сочной и ароматной. Именно то, что нужно для летнего периода.

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Идея приготовления желейного клубничного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. В основе обычный желатин.

Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.

Ингредиенты:

  • клубника (или любые ягоды или фрукты) – 400-500 г
  • молоко – 200 мл.
  • кисломолочный творог – 400 г
  • сахар – 120 г
  • желатин – 15 г + 90 мл воды
  • ванилин или ванильный сахар

Способ приготовления:

Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.

1. Клубнику нарезать небольшими кубиками.

2. Желатин залить водой, отставить набухать.

Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.

3. В миску переложить кисломолочный творог, молоко, сахар, ванилин или ванильный сахар и взбить все блендером до однородности.

4. Желатин растопить на паровой бане или в микроволновке импульсами 30 секунд.

Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.

5. Влить в творожную массу и снова взбить блендером.

6. Добавить клубнику и перемешать все ложкой.

Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.

7. Форму обернуть пищевой пленкой.

Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.

8. Выложить сырковую массу, выровнять сверху ложкой и сверху прикрыть пищевой пленкой в контакт.

9. Переложить в холодильник до готовности.

Элементарный клубничный десерт без выпечки: готовится несколько минут.

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