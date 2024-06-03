Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным
Такой пирог можно приготовить с фруктами или ягодами. Но пока сезон клубники в разгаре – стоит использовать именно ее. Сочные плоды прекрасно сочетаются с пышным бисквитным тестом.
Идея приготовления рыхлого клубничного пирога опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina buleziuk) в Instagram. К чаю просто идеальный вариант.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 1 ст.л. для посыпки – 200 г
- щепотка соли
- ванильный сахар – 1 ст.л.
- сметана – 150 г
- подсолнечное масло – 70 мл.
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 1 ст.л.
- клубника 300 г + 100 г
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. В миску положить яйца с сахаром.
2. Добавить соль и ванильный сахар.
3. Взбить в течение 2 минут.
4. К смеси добавить сметану, взбить и добавить растительное масло.
5. После этого всыпать просеянную муку и разрыхлитель.
6. Тщательно перемешать и положить 300 г нарезанной клубники.
7. Тесто с клубникой выложить в форму, застеленную пергаментом.
8. Сверху украсить 100 г нарезанной клубники.
9. Поставить выпекать в духовку, разогретую до 180 градусов на 55 минут.
10. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
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