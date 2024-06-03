Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным

Такой пирог можно приготовить с фруктами или ягодами. Но пока сезон клубники в разгаре – стоит использовать именно ее. Сочные плоды прекрасно сочетаются с пышным бисквитным тестом.

Идея приготовления рыхлого клубничного пирога опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina buleziuk) в Instagram. К чаю просто идеальный вариант.

Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 1 ст.л. для посыпки – 200 г
  • щепотка соли
  • ванильный сахар – 1 ст.л.
  • сметана – 150 г
  • подсолнечное масло – 70 мл.
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 1 ст.л.
  • клубника 300 г + 100 г
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным

1. В миску положить яйца с сахаром.

2. Добавить соль и ванильный сахар.

Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным

3. Взбить в течение 2 минут.

4. К смеси добавить сметану, взбить и добавить растительное масло.

Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным

5. После этого всыпать просеянную муку и разрыхлитель.

6. Тщательно перемешать и положить 300 г нарезанной клубники.

Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным

7. Тесто с клубникой выложить в форму, застеленную пергаментом.

8. Сверху украсить 100 г нарезанной клубники.

Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным

9. Поставить выпекать в духовку, разогретую до 180 градусов на 55 минут.

10. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Элементарный клубничный пирог к чаю: тесто получается очень пышным

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