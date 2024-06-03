Такой пирог можно приготовить с фруктами или ягодами. Но пока сезон клубники в разгаре – стоит использовать именно ее. Сочные плоды прекрасно сочетаются с пышным бисквитным тестом.

Идея приготовления рыхлого клубничного пирога опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina buleziuk) в Instagram. К чаю просто идеальный вариант.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 1 ст.л. для посыпки – 200 г

щепотка соли

ванильный сахар – 1 ст.л.

сметана – 150 г

подсолнечное масло – 70 мл.

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 ст.л.

клубника 300 г + 100 г

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. В миску положить яйца с сахаром.

2. Добавить соль и ванильный сахар.

3. Взбить в течение 2 минут.

4. К смеси добавить сметану, взбить и добавить растительное масло.

5. После этого всыпать просеянную муку и разрыхлитель.

6. Тщательно перемешать и положить 300 г нарезанной клубники.

7. Тесто с клубникой выложить в форму, застеленную пергаментом.

8. Сверху украсить 100 г нарезанной клубники.

9. Поставить выпекать в духовку, разогретую до 180 градусов на 55 минут.

10. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

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