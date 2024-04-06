Такой чизкейк готовится гораздо проще многих тортов. Для него не придется замешивать тесто, так как в основе обычное печенье. Все очень просто.

Идея приготовления кокосового чизкейка опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Чтобы творожная масса была достаточно густой. Такой десерт идеально подходит для семейного чаепития.

Ингредиенты для основания:

Видео дня

мука – 150 г

сахар – 150 г

сливочное масло – 125 г

Ингредиенты для творожного слоя:

филадельфия – 125 г

сахар – 100 г

конфеты рафаэлло – 8 шт.

кукурузный крахмал – 20 г

яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Смешать все для основания (масло должно быть холодным).

2. Выложить на дно формы.

3. Равномерно распределить.

4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

5. Для творожного слоя соединить все ингредиенты в блендере.

6. Залить массу на основание и отправить в духовку на 40 минут.

7. После выпечки дать отдохнуть в холодильнике 3 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: