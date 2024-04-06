Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
9
Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу

Такой чизкейк готовится гораздо проще многих тортов. Для него не придется замешивать тесто, так как в основе обычное печенье. Все очень просто.

Идея приготовления кокосового чизкейка опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Чтобы творожная масса была достаточно густой. Такой десерт идеально подходит для семейного чаепития.

Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу

Ингредиенты для основания:

Видео дня
  • мука – 150 г
  • сахар – 150 г
  • сливочное масло – 125 г

Ингредиенты для творожного слоя:

  • филадельфия – 125 г
  • сахар – 100 г
  • конфеты рафаэлло – 8 шт.
  • кукурузный крахмал – 20 г
  • яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу

1. Смешать все для основания (масло должно быть холодным).

2. Выложить на дно формы.

Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу

3. Равномерно распределить.

Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу

4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

5. Для творожного слоя соединить все ингредиенты в блендере.

Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу

6. Залить массу на основание и отправить в духовку на 40 минут.

Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу

7. После выпечки дать отдохнуть в холодильнике 3 часа.

Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты