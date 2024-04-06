Элементарный кокосовый чизкейк без замешивания теста: из чего сделать основу
Такой чизкейк готовится гораздо проще многих тортов. Для него не придется замешивать тесто, так как в основе обычное печенье. Все очень просто.
Идея приготовления кокосового чизкейка опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Чтобы творожная масса была достаточно густой. Такой десерт идеально подходит для семейного чаепития.
Ингредиенты для основания:
- мука – 150 г
- сахар – 150 г
- сливочное масло – 125 г
Ингредиенты для творожного слоя:
- филадельфия – 125 г
- сахар – 100 г
- конфеты рафаэлло – 8 шт.
- кукурузный крахмал – 20 г
- яйца – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Смешать все для основания (масло должно быть холодным).
2. Выложить на дно формы.
3. Равномерно распределить.
4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
5. Для творожного слоя соединить все ингредиенты в блендере.
6. Залить массу на основание и отправить в духовку на 40 минут.
7. После выпечки дать отдохнуть в холодильнике 3 часа.
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