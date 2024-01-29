Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке
Если у вас в холодильнике есть курица и грибы – из этих ингредиентов можно сделать вкусный обед. Получится сытный кош на хрустящем песочном тесте. Начинку нужно залить яйцами со сливками – пирог будет пышным и будет держать форму.
О том, как приготовить сытный киш с курицей и грибами на обед, рассказала фудблогер Юлия с ником jocheretyan в Instagram. Такого блюда хватит на всю семью.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло – 100 г
- мука – 250 г
- яйца – 1 шт
- соль – щепотка
- вода – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- филе куриное – 300 г
- грибы – 200 г
- лук – 1 шт
- сливки – 200 г
- яйца – 2 шт
- сыр твердый – 100 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Просеять муку и натереть на терке холодное сливочное масло.
2. Соединить с яйцом, солью и водой.
3. Сформовать из теста пласт и оставить в холодильнике во время приготовления начинки.
4. Лук мелко порезать, обжарить. То же самое проделать с курицей и грибами.
5. Тесто раскатать, выложить в форму и сформовать бортики.
6. Выложить начинку сверху теста.
7. Соединить яйца и сливки.
8. Залить поверх начинки в киш.
9. Сверху осторожно разместить натертый сыр по всей поверхности.
10. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.
11. Есть после полного охлаждения.
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