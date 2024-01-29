Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке

Если у вас в холодильнике есть курица и грибы – из этих ингредиентов можно сделать вкусный обед. Получится сытный кош на хрустящем песочном тесте. Начинку нужно залить яйцами со сливками – пирог будет пышным и будет держать форму.

О том, как приготовить сытный киш с курицей и грибами на обед, рассказала фудблогер Юлия с ником jocheretyan в Instagram. Такого блюда хватит на всю семью.

Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке

Ингредиенты для теста:

  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 250 г
  • яйца – 1 шт
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  • соль – щепотка
  • вода – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • филе куриное – 300 г
  • грибы – 200 г
  • лук – 1 шт
  • сливки – 200 г
  • яйца – 2 шт
  • сыр твердый – 100 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке

1. Просеять муку и натереть на терке холодное сливочное масло.

2. Соединить с яйцом, солью и водой.

3. Сформовать из теста пласт и оставить в холодильнике во время приготовления начинки.

Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке

4. Лук мелко порезать, обжарить. То же самое проделать с курицей и грибами.

5. Тесто раскатать, выложить в форму и сформовать бортики.

Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке

6. Выложить начинку сверху теста.

7. Соединить яйца и сливки.

Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке

8. Залить поверх начинки в киш.

9. Сверху осторожно разместить натертый сыр по всей поверхности.

Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке

10. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

11. Есть после полного охлаждения.

Элементарный киш с курицей и грибами на обед: готовится в духовке

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