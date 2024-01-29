Если у вас в холодильнике есть курица и грибы – из этих ингредиентов можно сделать вкусный обед. Получится сытный кош на хрустящем песочном тесте. Начинку нужно залить яйцами со сливками – пирог будет пышным и будет держать форму.

О том, как приготовить сытный киш с курицей и грибами на обед, рассказала фудблогер Юлия с ником jocheretyan в Instagram. Такого блюда хватит на всю семью.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 100 г

мука – 250 г

яйца – 1 шт

Видео дня

соль – щепотка

вода – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

филе куриное – 300 г

грибы – 200 г

лук – 1 шт

сливки – 200 г

яйца – 2 шт

сыр твердый – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Просеять муку и натереть на терке холодное сливочное масло.

2. Соединить с яйцом, солью и водой.

3. Сформовать из теста пласт и оставить в холодильнике во время приготовления начинки.

4. Лук мелко порезать, обжарить. То же самое проделать с курицей и грибами.

5. Тесто раскатать, выложить в форму и сформовать бортики.

6. Выложить начинку сверху теста.

7. Соединить яйца и сливки.

8. Залить поверх начинки в киш.

9. Сверху осторожно разместить натертый сыр по всей поверхности.

10. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

11. Есть после полного охлаждения.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: