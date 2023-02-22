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Элементарный крем-сыр из кефира: понадобится всего 4 компонента
Крем-сыр – это идеальное основание для приготовления вкусных и простых закусок. Им можно просто намазать тост, и уже получится отличный легкий перекус. К тому же, такой продукт можно сделать в домашних условиях. Для этого понадобится обычный кефир.
Идея приготовления домашнего крем-сыра на кефире опубликована на странице фудблогера vistovska_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир 1 л
- сметана 350 г
- соль 1 ч.л
- специи по вкусу (не обязательно)
Способ приготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты и оставляем на 1 час.
2. На кастрюлю ставим дуршлаг.
3. Накрываем марлей (сложенной в 4 раза).
4. Выливаем нашу смесь.
5. Завязываем марлю и сверху ставим тяжелую банку.
6. Ставим в холодильник на 12 часов, и вкусный домашний крем-сырь готов.
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