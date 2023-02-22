Элементарный крем-сыр из кефира: понадобится всего 4 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Элементарный крем-сыр из кефира: понадобится всего 4 компонента

Крем-сыр – это идеальное основание для приготовления вкусных и простых закусок. Им можно просто намазать тост, и уже получится отличный легкий перекус. К тому же, такой продукт можно сделать в домашних условиях. Для этого понадобится обычный кефир.

Идея приготовления домашнего крем-сыра на кефире опубликована на странице фудблогера vistovska_cooking в Instagram.

Элементарный крем-сыр из кефира: понадобится всего 4 компонента

Ингредиенты:

  • кефир 1 л
  • сметана 350 г
  • соль 1 ч.л
  • специи по вкусу (не обязательно)

Способ приготовления:

Элементарный крем-сыр из кефира: понадобится всего 4 компонента
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1. Смешиваем все ингредиенты и оставляем на 1 час.

2. На кастрюлю ставим дуршлаг.

Элементарный крем-сыр из кефира: понадобится всего 4 компонента

3. Накрываем марлей (сложенной в 4 раза).

4. Выливаем нашу смесь.

Элементарный крем-сыр из кефира: понадобится всего 4 компонента

5. Завязываем марлю и сверху ставим тяжелую банку.

6. Ставим в холодильник на 12 часов, и вкусный домашний крем-сырь готов.

Элементарный крем-сыр из кефира: понадобится всего 4 компонента

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