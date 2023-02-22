Крем-сыр – это идеальное основание для приготовления вкусных и простых закусок. Им можно просто намазать тост, и уже получится отличный легкий перекус. К тому же, такой продукт можно сделать в домашних условиях. Для этого понадобится обычный кефир.

Идея приготовления домашнего крем-сыра на кефире опубликована на странице фудблогера vistovska_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

кефир 1 л

сметана 350 г

соль 1 ч.л

специи по вкусу (не обязательно)

Способ приготовления:

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1. Смешиваем все ингредиенты и оставляем на 1 час.

2. На кастрюлю ставим дуршлаг.

3. Накрываем марлей (сложенной в 4 раза).

4. Выливаем нашу смесь.

5. Завязываем марлю и сверху ставим тяжелую банку.

6. Ставим в холодильник на 12 часов, и вкусный домашний крем-сырь готов.

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