Элементарный летний чизкейк с черешнями: выпекать не придется
Идеальным летним десертом к чаю будет элементарный чизкейк с черешней. Вам не придется ничего выпекать, потому что основа готовится из печенья. Внутри нежная молочная масса, которая отлично застывает в холодильнике.
Идея приготовления элементарного чизкейка без выпечки с черешнями опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Технология максимально простая.
Ингредиенты для основания:
- песочное печенье – 370 г (2 пачки)
- сливочное масло – 200 г
Ингредиенты для молочного слоя:
- кисломолочный творог – 850 г
- сметана – 400 г
- сахар – 200 г
- желатин – 25 г
- вода – 400 мл.
Ингредиенты для фруктового слоя:
- вишневое желе – 1 п
- черешня – 150-200 г
- вода – 500 мл.
Способ приготовления:
1. Предварительно залить желатин кипятком, дать полностью остыть.
2. Для основания песочное печенье взбить блендером до состояния крошки.
3. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать и перемешать в форму.
4. Утрамбовать с помощью стакана.
5. Для молочного слоя смешать кисломолочный творог, сметану, сахар и желатин (охлажденный).
6. Перелить на основание, поставить в холодильник до полного застывания примерно на 2 часа.
7. Вишневое желе залить крутым кипятком, охладить.
8. Черешню разрезать пополам и достать косточки.
9. Выложить на застывший молочный слой черешню, немного прижимая, залить вишневым желе и поставить в холодильник на 2-3 часа.
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