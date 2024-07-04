Идеальным летним десертом к чаю будет элементарный чизкейк с черешней. Вам не придется ничего выпекать, потому что основа готовится из печенья. Внутри нежная молочная масса, которая отлично застывает в холодильнике.

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Идея приготовления элементарного чизкейка без выпечки с черешнями опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Технология максимально простая.

Ингредиенты для основания:

песочное печенье – 370 г (2 пачки)

сливочное масло – 200 г

Ингредиенты для молочного слоя:

кисломолочный творог – 850 г

сметана – 400 г

сахар – 200 г

желатин – 25 г

вода – 400 мл.

Ингредиенты для фруктового слоя:

вишневое желе – 1 п

черешня – 150-200 г

вода – 500 мл.

Способ приготовления:

1. Предварительно залить желатин кипятком, дать полностью остыть.

2. Для основания песочное печенье взбить блендером до состояния крошки.

3. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать и перемешать в форму.

4. Утрамбовать с помощью стакана.

5. Для молочного слоя смешать кисломолочный творог, сметану, сахар и желатин (охлажденный).

6. Перелить на основание, поставить в холодильник до полного застывания примерно на 2 часа.

7. Вишневое желе залить крутым кипятком, охладить.

8. Черешню разрезать пополам и достать косточки.

9. Выложить на застывший молочный слой черешню, немного прижимая, залить вишневым желе и поставить в холодильник на 2-3 часа.

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