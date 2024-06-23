Элементарный летний десерт из двух ингредиентов: выпекать не придется
В летний период обязательно запаситесь разным желе. Из такого продукта всегда можно приготовить легкие и элементарные десерты за считанные минуты. Это будет значительно лучше калорийных тортов из бисквита и крема.
Идея приготовления летнего желейного десерта из двух ингредиентов опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin withkitchen в Instagram. Вам понадобится кисломолочный творог.
Ингредиенты:
- желе – 4 пачки (разные виды)
- кисломолочный творог – 750 г
Способ приготовления:
1. Три пачки желе развести 200 мл воды.
2. Перемешать, охладить.
3. Добавить поочередно кисломолочный творог (по 250 г в каждое желе).
4. Взбить блендером до однородности.
5. Вылить в форму.
6. Положить в холодильник застывать каждый слой (около 30 минут).
7. После того, как сделали три слоя, размешать последнюю пачку желе с 350 мл воды.
8. Охладить и вылить на верхний слой.
9. Есть после того, как застынет последний слой.
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