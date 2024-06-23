В летний период обязательно запаситесь разным желе. Из такого продукта всегда можно приготовить легкие и элементарные десерты за считанные минуты. Это будет значительно лучше калорийных тортов из бисквита и крема.

Идея приготовления летнего желейного десерта из двух ингредиентов опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin withkitchen в Instagram. Вам понадобится кисломолочный творог.

Ингредиенты:

желе – 4 пачки (разные виды)

кисломолочный творог – 750 г

Способ приготовления:

1. Три пачки желе развести 200 мл воды.

2. Перемешать, охладить.

3. Добавить поочередно кисломолочный творог (по 250 г в каждое желе).

4. Взбить блендером до однородности.

5. Вылить в форму.

6. Положить в холодильник застывать каждый слой (около 30 минут).

7. После того, как сделали три слоя, размешать последнюю пачку желе с 350 мл воды.

8. Охладить и вылить на верхний слой.

9. Есть после того, как застынет последний слой.

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