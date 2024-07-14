Элементарный летний пирог с красной смородиной: обязательно приготовьте к чаю для родных
Самое время использовать для сладкой выпечки сезонные свежие ягоды и приготовить пышный пирог с красной смородиной. Он будет в меру сладким, с легкой и приятной кислинкой. Десерт идеально подходит для летней жары, когда не очень хочется приторных десертов.
Идея приготовления ленивого пирога с красной смородиной к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Очень быстро выпекается.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- мука – 200 г
- мягкое масло – 200 г
- сахар – 180 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванильный сахар – 2 пачки
- сахарная пудра для безе – 150 г
- сливочное масло для смазки формы
Ингредиенты для начинки:
- красной смородины – 400 г
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло соединить с сахаром и ванильным сахаром.
2. Перемешайте до соединения.
3. Четыре яйца отделить на белки и желтки.
4. Добавить в тесто два целых яйца и четыре желтка.
5. Белки оставить в холодильнике для безе.
6. К тесту просеять муку с разрыхлителем и перемешать до соединения.
7. Переложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом или растительным маслом.
8. Сверху теста выложить половину от общей массы смородины.
9. Отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
10. Для безе охлажденные белки сбить миксером с добавлением сахарной пудры до густых пиков (примерно 5 минут).
11. Достать пирог из духовки, сверху выложить остаток смородины и взбитые белки.
12. Отправить пирог еще раз в духовку примерно на 30 минут, но при температуре 120 градусов.
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