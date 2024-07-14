Самое время использовать для сладкой выпечки сезонные свежие ягоды и приготовить пышный пирог с красной смородиной. Он будет в меру сладким, с легкой и приятной кислинкой. Десерт идеально подходит для летней жары, когда не очень хочется приторных десертов.

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Идея приготовления ленивого пирога с красной смородиной к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Очень быстро выпекается.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

мука – 200 г

мягкое масло – 200 г

сахар – 180 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванильный сахар – 2 пачки

сахарная пудра для безе – 150 г

сливочное масло для смазки формы

Ингредиенты для начинки:

красной смородины – 400 г

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло соединить с сахаром и ванильным сахаром.

2. Перемешайте до соединения.

3. Четыре яйца отделить на белки и желтки.

4. Добавить в тесто два целых яйца и четыре желтка.

5. Белки оставить в холодильнике для безе.

6. К тесту просеять муку с разрыхлителем и перемешать до соединения.

7. Переложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом или растительным маслом.

8. Сверху теста выложить половину от общей массы смородины.

9. Отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

10. Для безе охлажденные белки сбить миксером с добавлением сахарной пудры до густых пиков (примерно 5 минут).

11. Достать пирог из духовки, сверху выложить остаток смородины и взбитые белки.

12. Отправить пирог еще раз в духовку примерно на 30 минут, но при температуре 120 градусов.

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