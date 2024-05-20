Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, совсем не обязательно смешивать для маринада большое разнообразие компонентов. Вам не нужны майонез, уксус или минералка. Мясо получится очень мягким, если добавить к нему обычный лук, маринованный с сахаром.

Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде с сахаром опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Технология очень бюджетная.

Ингредиенты:

свиной ошейок – 3 кг.

лук – 1-1,5 кг.

приправа для шашлыка

соль (по вкусу)

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Ингредиенты для маринованного лука:

лук – 2 шт.

соль – 0,5 ст л

сахар – 0,5 ст

вода – 1 стакана

зелень

Способ приготовления:

1. Свиную ошейку нарезать сначала на пластины толщиной примерно 3 сантиметра, а затем на длинные кусочки.

2. Лук нарезать и перетереть с солью, чтобы он пустил сок.

3. Добавить лук к мясу, а также добавить приправу в шашлык.

4. Хорошо принять, перемешать.

5. Оставить на час.

6. Нанизать мясо на шампуры и жарить на мангале, периодически листая, до красивого коричнево-золотистого цвета.

7. Готовность проверить ножом.

8. Готовый шашлык заворачиваем плотно в лаваш на 7 – 10 минут, а затем подаем с маринованным луком.

9. Лук нарезать тоненько полукольцами.

10. Добавить соль, сахар, уксус, зелень и воду.

11. Перемешать и бросить на 30-60 минут.

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