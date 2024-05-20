Элементарный маринад для шашлыка без майонеза, уксуса и минералки: добавить один простой ингредиент
Для того, чтобы приготовить сочный шашлык, совсем не обязательно смешивать для маринада большое разнообразие компонентов. Вам не нужны майонез, уксус или минералка. Мясо получится очень мягким, если добавить к нему обычный лук, маринованный с сахаром.
Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде с сахаром опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Технология очень бюджетная.
Ингредиенты:
- свиной ошейок – 3 кг.
- лук – 1-1,5 кг.
- приправа для шашлыка
- соль (по вкусу)
Ингредиенты для маринованного лука:
- лук – 2 шт.
- соль – 0,5 ст л
- сахар – 0,5 ст
- вода – 1 стакана
- зелень
Способ приготовления:
1. Свиную ошейку нарезать сначала на пластины толщиной примерно 3 сантиметра, а затем на длинные кусочки.
2. Лук нарезать и перетереть с солью, чтобы он пустил сок.
3. Добавить лук к мясу, а также добавить приправу в шашлык.
4. Хорошо принять, перемешать.
5. Оставить на час.
6. Нанизать мясо на шампуры и жарить на мангале, периодически листая, до красивого коричнево-золотистого цвета.
7. Готовность проверить ножом.
8. Готовый шашлык заворачиваем плотно в лаваш на 7 – 10 минут, а затем подаем с маринованным луком.
9. Лук нарезать тоненько полукольцами.
10. Добавить соль, сахар, уксус, зелень и воду.
11. Перемешать и бросить на 30-60 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: