Элементарный молочный десерт из ряженки: застывает в холодильнике
Ряженка имеет очень мягкий и нежный вкус. Поэтому она может быть отличным основанием для вкусного десерта. А для того, чтобы масса держала форму и не растекалась – стоит добавить желатин. Также получится очень вкусно и привлекательно, если сверху потереть шоколад.
Идея приготовления простого десерта из ряженки, который застывает в холодильнике, опубликована на странице фудблогерА Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Очень удобно подавать такой десерт порционно в креманках.
Ингредиенты:
- 850 г ряженки
- 140-160 г сахара
- 1 ст.л. какао
- 20 г быстрорастворимого желатина
- 100 мл холодной кипяченой воды
- 2 ст.л. какао (для 2-го слоя)
- натертый шоколад
Способ приготовления:
1. К ряженке добавляем сахар и какао. Хорошо перемешиваем венчиком или миксером.
2. Быстрорастворимый желатин заливаем холодной водой, добавляем набухнуть. Растапливаем на водяной бане или в микроволновке и смешиваем с массой.
3. Большую часть массы разливаем по формам и ставим в холодильник примерно на 20 минут.
4. Оставшуюся массу (примерно 1/5-1/6) смешиваем с 2 ст.л. какао.
5. Когда 1-й слой десертного немного схватится, равномерно распределяем верхний слой и снова ставим холодильник примерно на 2 часа.
6. Готовый десерт украшаем натертым шоколадом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: