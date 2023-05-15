Ряженка имеет очень мягкий и нежный вкус. Поэтому она может быть отличным основанием для вкусного десерта. А для того, чтобы масса держала форму и не растекалась – стоит добавить желатин. Также получится очень вкусно и привлекательно, если сверху потереть шоколад.

Идея приготовления простого десерта из ряженки, который застывает в холодильнике, опубликована на странице фудблогерА Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Очень удобно подавать такой десерт порционно в креманках.

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Ингредиенты:

850 г ряженки

140-160 г сахара

1 ст.л. какао

20 г быстрорастворимого желатина

100 мл холодной кипяченой воды

2 ст.л. какао (для 2-го слоя)

натертый шоколад

Способ приготовления:

1. К ряженке добавляем сахар и какао. Хорошо перемешиваем венчиком или миксером.

2. Быстрорастворимый желатин заливаем холодной водой, добавляем набухнуть. Растапливаем на водяной бане или в микроволновке и смешиваем с массой.

3. Большую часть массы разливаем по формам и ставим в холодильник примерно на 20 минут.

4. Оставшуюся массу (примерно 1/5-1/6) смешиваем с 2 ст.л. какао.

5. Когда 1-й слой десертного немного схватится, равномерно распределяем верхний слой и снова ставим холодильник примерно на 2 часа.

6. Готовый десерт украшаем натертым шоколадом.

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